РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder

Каширские школьники помогли волонтерам в плетении маскировочных сетей для участников специальной военной операции, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.

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Акцию с плетением масксетей организовали представители «Движения Первых». К командной работе они привлекли учеников и педагогов из каширских школ № 1, МБОУ «СОШ с УИОП № 2» г. Кашира, МБОУ «Тарасковская СОШ» городской округ Кашира (Зендиково) и МБОУ «СОШ № 9».Как правильно изготавливать столь важный для российских военных инвентарь показала руководитель Комитета Семей Воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева.Уже совсем скоро сети, сделанные руками каширских активистов, отправятся в зону спецоперации и помогут солдатам Вооруженных сил РФ.