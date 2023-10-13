РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder

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В России оценили возможность создания отечественной альтернативы ушедшему сервису знакомств Tinder. Об этом рассказал гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с РБК.
Бронецкий заявил, что такой сервис возможно появится у «Мамбы» или у других конкурентов. Он рассказал, что это будет что-то подобное клубу по интересам с избирательной аудиторией — пользователи увидят только самых успешных и красивых собеседников. Но при этом, существует риск не набрать необходимое количество аудитории и скатиться в эскорт-услуги.
Также глава Loveplanet Елена Беляевских заявила, что можно создать некий нишевый сервис для состоятельных людей. Но если если проверка пользователей сервиса будет несовершенна, то платформа, вероятнее всего, в сокром времени погибнет.
Американский сервис Tinder заявил об уходе из России в мае 2023 года. Приложение перестало работать в июне.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Также глава Loveplanet Елена Беляевских заявила, что можно создать некий нишевый сервис для состоятельных людей. Но если если проверка пользователей сервиса будет несовершенна, то платформа, вероятнее всего, в сокром времени погибнет.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак