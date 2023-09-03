РБК: Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина

Спустя несколько часов после сообщения о падении самолета Евгения Пригожина в Росавиации заявили, что расследованием займётся специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу. Следственный комитет также заявил о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РБК.