РБК: Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина

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Спустя несколько часов после сообщения о падении самолета Евгения Пригожина в Росавиации заявили, что расследованием займётся специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу. Следственный комитет также заявил о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РБК.
Напомним, СК РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз. Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России сообщил, что личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, который заявлен в полётном листе.
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Екатерина Коршунова