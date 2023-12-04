РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников

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Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.
Изменения готовятся внести в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Этот нормативно-правовой акт будет действовать в отношении граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также для поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.
Положение определяет, при наличии каких заболеваний гражданам может быть присвоена та или иная категория годности к военной службе. В настоящий момент существует 17 категорий подобных заболеваний: По состоянию здоровья призывник может получить отсрочку от службы или освобождение от нее. Пройти службу в Вооруженных силах РФ не смогут лица, с плохим зрением, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнью почек, отсутствием более 10 зубов на одной челюсти, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца, травмами внутренних органов, которые привели к нарушению их функций, ВИЧ, гепатитом и т.д.
По мнению Минобороны РФ, разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Планируемый срок вступления акта в силу — декабрь 2024 года.
Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву. Такое мнение высказал ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев. Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.
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Положение определяет, при наличии каких заболеваний гражданам может быть присвоена та или иная категория годности к военной службе. В настоящий момент существует 17 категорий подобных заболеваний: По состоянию здоровья призывник может получить отсрочку от службы или освобождение от нее. Пройти службу в Вооруженных силах РФ не смогут лица, с плохим зрением, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнью почек, отсутствием более 10 зубов на одной челюсти, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца, травмами внутренних органов, которые привели к нарушению их функций, ВИЧ, гепатитом и т.д.
Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву. Такое мнение высказал ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев. Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.
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Артем Путинцев