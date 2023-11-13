РБК разобрался, как изменились проблемы беженцев с Украины в России

На выставке-форуме «Россия» прошёл интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Его провело Министерство экономики и финансов Московской области на стенде «Финансовые технологии на службе людям», представленном Минфином России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.