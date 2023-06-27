РБК: Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет

Фото: Фотобанк Московской области
Такие шаги помогут улучшить финансовое положение многих пожилых людей, обеспечивая им большую стабильность и возможность более комфортной жизни
Минтруд России предложил повышать пенсии дважды в год в течение двух лет, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Согласно этому документу, индексация пенсий будет осуществлена в два этапа. Сначала, с 1 января 2024 года, их повысят на 5,3% (среднегодовой размер пенсии при этом составит 22 772 рубля). Затем их будут увеличивать на 4 процента в феврале 2025 и 2026 годов. При этом в эти же самые годы в апреле будет проведена корректировка размера пенсий — на 3,8% и 2,8% соответственно.
В итоге, среднегодовой размер пенсии среднестатистического россиянина к середине 2026 года должен будет вырасти до 25 690 рублей.
Ранее замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснял, что до 2025 года действует переходный период. В это время, отметил он, страховые пенсии увеличивают на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год.
Согласно этому документу, индексация пенсий будет осуществлена в два этапа. Сначала, с 1 января 2024 года, их повысят на 5,3% (среднегодовой размер пенсии при этом составит 22 772 рубля). Затем их будут увеличивать на 4 процента в феврале 2025 и 2026 годов. При этом в эти же самые годы в апреле будет проведена корректировка размера пенсий — на 3,8% и 2,8% соответственно.
Ранее замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснял, что до 2025 года действует переходный период. В это время, отметил он, страховые пенсии увеличивают на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год.
Артем Путинцев