Реализация импортозамещающих проектов создаст в Подмосковье 16 тысяч рабочих мест

Министерство инвестиций сопровождает 166 импортозамещающих инвестпроектов с общим объемом инвестиций 136 млрд рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Реализация данных импортозамещающих проектов поможет создать свыше 16 тысяч новых рабочих мест в подмосковном регионе.





«В рамках реализации этих проектов будет построено 85 новых производств, в рамках еще 81 проекта будут расширены или модернизированы действующие площади. В 2023 году мы ожидаем реализацию 50 проектов по импортозамещению, уже сейчас реализовано 18. Общее количество реализованных проектов достигло 39. Успешно завершить оставшиеся 32 проекта — это наша цель до конца года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проекты реализуются в разных отраслях промышленности. В машиностроении и металлургии заявлено 35 проектов. Среди них, например, компания «Турбокомплект», которая будет делать турбокомпрессоры в Протвино. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Демиховский машиностроительный завод инвестирует более 1,8 млрд рублей в производство электропоездов.

В фармацевтической сфере реализуется более 10 проектов импортозамещения. Так, компания «ПСК Фарма» в Дубне запустит производство субстанций и лекарственных средств в рамках расширения действующего предприятия.

Также примерно по 25 импортозамещающих проектов заявлено в производстве строительных материалов и в пищевой промышленности. В химической отрасли реализуется более 30 проектов импортозамещения.