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Речной транспорт в Подмосковье со старта навигации обслужил 24 тыс пассажиров

28 сентября 2023, 22:08
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

С начала 1 мая речной навигации водным транспортном в Московской области воспользовались более 24 тыс пассажиров. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Маршрут в Серпухове обслужил порядка 6,6 тыс пассажиров, в Лыткарине – 14,1 тыс, в Коломне – свыше 3,4 тыс.
В Лыткарине от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж». 800 м он проходит за 5 минут. Катер будет курсировать до 20 ноября.

В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка ходит теплоход «Москва-108». Протяжённость маршрута – 24 км, время в пути – 1,5 часа.


А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады курсирует теплоход «Зуша». На преодоление 4 км он тратит порядка 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка». При этом в 2023 году проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.

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#вода
#подмосковье
#московская область
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МФЦ Серебряные Пруды принял участие в сборе книг для школьников Донбасса
28 сентября 2023, 22:17

Фото: Istockphoto / morgan23

Сотрудники МФЦ в Серебряных Прудах приняли участие в акции «Литература — школам Донбасса», в ходе которой собирают книги на русском языке для детей ЛДНР. Об этом сообщает «Серебряно-Прудский вестник».
«Надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям дети Донбасса получат возможность читать книги на русском языке, а красивые иллюстрации подарят им положительные эмоции», – сказала директор ведомства Фаина Ермолова
Волонтёры городского округа также установили корзину для сбора книг в Центральной библиотеке.
 
Все собранные в Серебряных Прудах книжки ребятам из ЛДНР передадут в ближайшее время. Акция «Литература – школам Донбасса» завершается в Московской области 1 октября. 

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#московская область
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В Канаде после обращения российского посольства закрыли фонд эсэсовца Хунки
28 сентября 2023, 22:14

Фото: istock / Gabriel Shakour

Университет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Решение было принято спустя несколько часов после обращения посольства РФ. Об этом рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов изданию РИА Новости.

«Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты», — заявил Степанов.
Также посол заявил, что фонд продолжал работу даже после скандала в парламенте Канады. Олег Степанов также отметил, что работа в этом направлении важна и своевременна.

Ранее посол заявлял, что возможно возбуждение уголовного дела в отношении Ярослава Хунки и РФ сейчас изучает его истории. Также Ярослав Хунка сообщил, что намеревается переехать из Канады после мирового скандала с ним. 

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#рф
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В Подмосковье заметили второго по величине бражника Европы
28 сентября 2023, 21:53

Фото: Минэкологии МО

Подмосковные натуралисты заметили на этой неделе в регионе особей крупного мотылька – бражника вьюнкового. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Это второй по величине бражник в Европе после так называемой мёртвой головы.
«Бражник вьюнковый – теплолюбивый, изначально южный вид. В северные районы насекомые расселились во время миграций. Размах их крыльев может достигать 12 см, как у тропической птички колибри. Хоботок такого бражника очень длинный – до 10 см в развёрнутом виде», – рассказал глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов
Вьюнкового бражника можно встретить как в тропических регионах Земного шара, так и в северных, куда мотыльки прилетают во время миграций. В России он встречается на юге и в средней полосе европейской части страны. 
 
Однако за последние годы насекомые расширили свой ареал обитания и закрепились там, куда раньше залетали только мигрирующие особи, – например в Подмосковье.

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#природа
#насекомые
#подмосковье
#московская область
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Финляндия ввела контроль для предотвращения въезда российских автомобилей
28 сентября 2023, 20:47

Фото: istock / naumoid

Власти Финляндии ввели круглосуточный контроль на контрольно-пропускном пункте «Нейден», который находится на границе с Норвегией. Это сделано для предотвращения въезда российских автомобилей. Информацию сообщает норвежский портал The Barents Observer.
Ранее строгий контроль на границе осуществлялся только днем, а ночью проверки происходили периодически. Теперь власти Финляндии предполагают, что смогут полностью перекрыть въезд машин через Норвегию с номерами, зарегистрированными в России. 

Напомним, что Финляндия запретила въезд машин с российскими госномерами 16 сентября. Причиной запрета стали санкции Европейского союза. Кроме Финляндии въезд российских авто запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Помимо автомобилей страны запретили ввоз смартфонов, драгоценностей, косметики, чемоданов и других товаров, используемых в личных целях, так как все вышеперечисленное может расцениваться как запрещенный импорт.

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#санкции
#контроль
#страны
#авто
#финляндия
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Ученица можайской школы выиграла конкурс патриотической песни
28 сентября 2023, 20:45

Фото: Минобразования МО

11-классница Можайской средней образовательной школы «Перспектива» Анастасия Кудряшова заняла первое место на конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Кудряшова, а также восьмиклассница Дарья Старчикова представляли на конкурсе своё образовательное учреждение. Анастасия исполнила песню «Верните память», за которую члены жюри присудили девушке первое место в возрастной категории от 13 до 17 лет. Старчикова за участие в мероприятии получила диплом.
 
В подмосковном Министерстве образования поздравили участниц и пожелали им успехов во всех делах.

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#патриотизм
#московская область
#подмосковье
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Апелляционный суд оставил в силе пожизненный срок Арашуковым
28 сентября 2023, 20:24

Фото: istock / Pattanaphong Khuankaew

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненный приговор бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Информацию сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Зимой 2022 года им вынесли пожизненный приговор по делу о хищении газа на 4,4 миллиарда рублей и организации двух убийств.

Суд установил, что семейство создало ОПГ для хищения газа у «Газпрома». Предположительно, изначально они хотели украсть более 30 миллиардов рублей. 

Кроме того, доказано, что отец с сыном причастны к убийству советника главы республики Фраля Шебзухова и лидера молодежного движения«Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году. Сад взыскал штраф в размере 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых.

Отец и сын вину свою не признают ни по одному из обвинений. 

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#суд
#приговор
#штраф
#сад
#газпром
#отец
#сын
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Цифровом диктанте»
28 сентября 2023, 19:54

Фото: Istockphoto /Oleksii Didok

Жители Московской области смогут проверить свой уровень цифровой грамотности. Регион присоединится к Всероссийской акции «Цифровой диктант», сообщается на сайте Мособлдумы.
«Подмосковье входит в топ-5 лидеров по уровню цифровой зрелости и в число лучших регионов по качеству оказания электронных госуслуг. Нет сомнений, что, приняв участие в акции, как наши жители, так и госслужащие продемонстрируют высокий результат», – подчеркнул зампред комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Михаил Мурзаков.  
Акция пройдёт на платформе с 29 сентября по 15 октября. 

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#цифровизация
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#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце только с третьей попытки из-за смеха
28 сентября 2023, 19:50

Фото: iStock/microgen

Немецкая ведущая Сюзанна Даубнер, которая ведет передачу Tagesschau (телеканал ARD), в прямом эфире не смогла сдержать смех при зачитывании новостей про канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin Даубнер приветственно рассмеялась, после чего несколько раз совершила попытки сдержать уже непроизвольный смех. Примечательно, что в тот момент ведущая должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности

Отмечается, что причину смеха Даубнер не смогла объяснить.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пошёл против своего народа на поводу у США, зная о подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». 

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#олаф шольц
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День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
28 сентября 2023, 19:19

Фото: Минсоцразвития МО

День бабушек и дедушек отметят в Подмосковье в воскресенье, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области. Там отметили, что этот праздник стал традиционным и любимым у многих пожилых жителей региона.

В этот день в городах региона пройдут всевозможные мероприятия, концерты, выставки и спортивные соревнования. Самое масштабное мероприятие «Живём ярко» состоится в Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. 
 
Гостей ждёт фестиваль с концертом, тематическими мастер-классами, ярмарками, фотовыставками и фотозонами. Кульминацией праздника станет танцевальный флешмоб.
 
Праздник начнётся в 11:00 на площади у Дома культуры.

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