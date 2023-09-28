Речной транспорт в Подмосковье со старта навигации обслужил 24 тыс пассажиров

Фото: Минтранс МО
В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка ходит теплоход «Москва-108». Протяжённость маршрута – 24 км, время в пути – 1,5 часа.
Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка». При этом в 2023 году проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.
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