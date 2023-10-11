Red Wings запустит «вывозные» рейсы из Израиля

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов в Израиль. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.
С 11 по 16 октября авиакомпания будет совершать дополнительный «вывозной» рейс для эвакуации граждан России.
Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.
Уточняется, что перелёты для россиян будут осуществляться бесплатно, без покупки билета.
Ранее сообщалось, что в результате вооружённых столкновений в Израиле число погибших и пропавших без вести россиян составило четыре человека.
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Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.
Ранее сообщалось, что в результате вооружённых столкновений в Израиле число погибших и пропавших без вести россиян составило четыре человека.
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Анастасия Чинкова