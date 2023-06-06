Редакция «Вечерней Москвы» получила почётную награду

Фото: фотобанк Московской области
Торжественная церемония вручения награды проходила в Московской городской думе, грамоту редакции вручил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Очень почётно получить такую награду. Наше сотрудничество с Мосгордумой ведётся много лет. В газете есть одноименная рубрика, в которой мы практически каждый день рассказываем о реальных делах, проблемах города, которые решают депутаты», — сказал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.
Он также подчеркнул, что Мосгордума осуществляет общественно значимую деятельность, стремясь способствовать улучшению жизни города и общества.
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