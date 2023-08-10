Реформатор подмосковной системы обучения Лысиков отмечает день рождения.

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»
Лысиков больше 30 лет возглавляет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж», который был признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья за 2015 год. В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков удостоили званием директора года России.
С 1985 по 2000 годы Александр Лысиков был в должности директора Московского областного педагогического колледжа, а начиная с 2000 года и по настоящее время он является директором Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж».
Под руководством Лысикова был создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.
Александр Лысиков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Он заслуженный учитель Российской Федерации и народный учитель Российской Федерации. Почётный гражданин Серпухова. В 2005 году постановлением губернатора Подмосковья Александру Лысикову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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