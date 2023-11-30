Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 30 тыс подмосковных десятиклассников

Фото: Минобразования МО
Более 30 тыс десятиклассников Московской области 30 ноября написали региональную диагностическую работу по обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Обществознание – самый выбираемый предмет при сдаче ЕГЭ, поэтому диагностическая работа поможет определить уровень освоения старшеклассниками предмета и устранить выявленные пробелы в знаниях. Работа выполняется на компьютерах или на бланках, по решению школ», – пояснили в ведомстве.РДР состоит из 18 заданий, на выполнение которых даётся 90 минут. Работа охватывает такие темы, как человек и общество, политика, социальная сфера, экономическая жизнь общества и другие. Максимально за выполненную работу можно получить 44 балла. А работа, выполненная минимум на 18 баллов, подтверждает, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету.
В декабре десятиклассникам предстоит написать РДР по математике и метапредметную работу.
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