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Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 30 тыс подмосковных десятиклассников

30 ноября 2023, 19:56
Фото: Минобразования МО

Фото: Минобразования МО

Более 30 тыс десятиклассников Московской области 30 ноября написали региональную диагностическую работу по обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Обществознание – самый выбираемый предмет при сдаче ЕГЭ, поэтому диагностическая работа поможет определить уровень освоения старшеклассниками предмета и устранить выявленные пробелы в знаниях. Работа выполняется на компьютерах или на бланках, по решению школ», – пояснили в ведомстве.
РДР состоит из 18 заданий, на выполнение которых даётся 90 минут. Работа охватывает такие темы, как человек и общество, политика, социальная сфера, экономическая жизнь общества и другие. Максимально за выполненную работу можно получить 44 балла. А работа, выполненная минимум на 18 баллов, подтверждает, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету.


РДР проверяют независимые эксперты в режиме онлайн через электронную систему. Персональные данные участников в систему не передаются. Результаты станут известны не позднее 6 декабря.

В декабре десятиклассникам предстоит написать РДР по математике и метапредметную работу.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные учащиеся создадут 3D-модели достопримечательностей региона
30 ноября 2023, 20:39

Фото: Мининвест МО

Стартовал приём работ на «Олимпиаду по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами» для учащихся школ и колледжей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Учащиеся могут отправить на олимпиаду 3D-модели архитектурных сооружений и достопримечательностей региона или подмосковные достопримечательности, созданные в популярной игре Minecraft. 
 
Принимать работы будут до 8 декабря включительно. Прислать свою работу можно на сайт. Результаты будут объявлены не позднее 25 декабря.

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#мининвест мо
#школьники
#олимпиада
#подмосковье
#московская область
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Интернет-омбудсмен Мариничев отметил риск техногенного рабовладельческого строя
30 ноября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/demaerre

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может способствовать созданию техногенного рабовладельческого строя.
Специалист высказал мнение о том, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить людей.

«Одно дело, когда ИИ находится за экраном монитора и отвечает на наши вопросы, другое — когда вокруг нас появятся человекоподобные роботы с тем же ИИ внутри. Китай уже заявил о намерениях взять пальму первенства в этом вопросе и наладить их производство. Всё это приведёт к тому, что наше общество превратится из демократического в техногенный рабовладельческий строй, в котором люди будут помыкать искусственным интеллектом», — поделился своими мыслями в беседе с Общественной Службой Новостей Мариничев.

Он отметил важность вопроса о том, сколько времени искусственный интеллект не сможет осознавать себя как личность, и что будет, когда он начнёт это делать. По мнению спикера, скорее всего, в дальнейшем ИИ придётся воспитывать, как ребёнка, и здесь важно, кто именно будет это делать.

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#общество
#роботы
#искусственный интеллект
#люди
#ии
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Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
Никитин: умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
30 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/jorgeantonio

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По словам Никитина,  для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Причина смерти сенатора не называется.

Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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#соболезнования
#смерть
#регион
#губернатор
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У бывшего полковника МВД Захарченко и его родных изъяли 50 миллионов рублей
Суд обратил в доход государства имущество бывшего полковника МВД Захарченко
30 ноября 2023, 19:52

Фото: istock / Michał Chodyra

Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 50 миллионов рублей экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который осужден за коррупционные преступления. Об этом сообщает московская прокуратура в своем телеграм-канале.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей», — сказано в сообщении.
Напомним, Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в нескольких коррупционных и должностных преступлений. В результате обычков в его квартире были найдены деньги общей суммой порядка 8,5 миллиарда рублей. 

По версии следствия, Захарченко в 2007-2016 годах получал от ОПГ взятки и помогал им скрываться от правоохранителей. Экс-полковника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу за ложную информацию о ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#деньги
#мвд
#прокуратура
#рф
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Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ
Герман Клименко: Единственный минус – быстрое развитие ИИ
30 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Guillaume

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что единственным минусом развития искусственного интеллекта является его стремительность, к которой человечество не готово.
«Тревожатся лишь те, кто работает по алгоритму! Тем же, кто является интеллектуалами, это чувство в контексте ИИ незнакомо. Единственный минус, который я сейчас вижу, заключается в том, что искусственный интеллект развивается слишком быстро, и человечество к этому пока не готово», — высказал в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

Он призвал не придерживаться пессимистических взглядов при рассмотрении развития ИИ, тем более, что такие технологии в нашем мире уже существуют и люди ими успешно пользуются.

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#искусственный интеллект
#люди
#путин
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В деревне Ложки запустили новую котельную
30 ноября 2023, 19:37

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Работы проведены по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Из-за изношенной котельной жители регулярно сталкивались с перебоями в подаче тепла и горячей воды. Об этой проблеме они рассказали в прошлом году губернатору в рамках его рабочей поездки в Солнечногорск. Новый объект построили еще в 2016 году, но так и не ввели в эксплуатацию», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, новая котельная обеспечит теплом многоквартирные и частные дома деревни Ложки, где проживают более 2,1 тыс человек, а также школу и детсад №9.
 
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#котельная
#солнечногорск
#деревня
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
#отопление
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Советского воина-интернационалиста выгнали из квартиры в Германии
30 ноября 2023, 19:14

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen

Ветеран-афганец и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живёт в лесу.
Mash сообщает, что Сергей живёт в маленьком немецком городке Нойс 9 лет. Первое время власти помогали социальным пособием. Этих денег хватало на комнату без душа и туалета. 

Ветеран обратился в городскую администрацию с просьбой улучшить жилищные условия. В ответ чиновники выселили инвалида якобы из-за шума и неприятных запахов и выкинули на улицу все его вещи. 

Мужчина всё равно продолжил ходить по кабинетам и просить о помощи. Результата не было, тогда Сергей поселился в лесу. Также мужчина нуждается в постоянной медицинской помощи. 

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#германия
#общество
#новости
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Заказнику «Чередовский» в Волоколамском городском округе исполнилось три года
30 ноября 2023, 19:13

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Самая молодая особо охраняемая природная территория Волоколамского городского округа – Государственный природный заказник «Чередовский» – в ноябре отметила три года со дня создания. Она была образована по инициативе подмосковного Минэкологии в ноябре 2020 года.
ООПТ включает земли Судниковского и Волоколамского лесничеств, площадь заказника превышает 994 га, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Изначально предполагалось, что площадь «Чередовского» составит порядка 330 га. Однако при обследовании территории были выявлены новые ценные природные комплексы. Поэтому площадь ООПТ увеличили втрое», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Особенность этой территории – большое количество холмов протяжённостью от 400 м до 1 км, а также болот. На территории заказника подтверждено обитание 64 видов позвоночных животных, в том числе один вид рыб, три вида амфибий, один вид рептилий, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих. В их числе – охраняемые в Московской области чёрный коршун, серый журавль, трёхпалый дятел и кедровка.
 
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#тихон фирсов
#экология
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#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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Израиль отозвал своего посла в Мадриде
Израиль отозвал посла для консультаций после слов премьера Испании о Газе
30 ноября 2023, 19:02

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его государство отзывает посла в Мадриде для консультаций из-за высказывания премьера Испании Педро Санчеса по поводу конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — сказал Коэн.
Как заявляет дипломат, Санчес продолжает «беспочвенные» обвинять Израиль.

В ходе визита Санчеса в Египет на прошлой неделе, он сказал что временного прекращения огня в секторе Газа недостаточно и нужно прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать Палестину, Санчес заверил, что если Евросоюз не признает его, то Испания примет свое решение. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#евросоюз
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