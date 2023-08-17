Регистрация на образовательную программу «Взлёт» по биологии заканчивается

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Сентябрьская интенсивная профильная образовательная программа по биологии проводится Образовательным центром «Взлёт» с 4 сентября по 13 сентября 2023 года в очном формате на базе гимназии им. Примакова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Регистрация на участие в программе завершится уже 20 августа. Подать заявку на участие можно сайте.
Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
В Подмосковье подвели итоги Региональной литературной викторины для школьников.
Стоимость школьных товаров в Подмосковье осталась на прошлогоднем уровне.Школьники Подмосковья смогут провести август с Сириус.Курсами.