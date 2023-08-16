Регистрация на образовательную программу «Взлёт» по химии заканчивается

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Интенсивная профильная образовательная программа по химии «Взлёт» будет проходить со 2 сентября по 24 декабря в онлайн-формате «Вебинар», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.
Регистрация на участие в программе закончится 19 августа. Успеть зарегистрироваться можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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