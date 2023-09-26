Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»

Фото: Минсельхозпрод МО
Сервис «Регистрация домашних животных» теперь доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев». При постановке питомца на учёт также можно сообщить о планах записаться к ветеринару. В этом случае после отправки заявления на регистрацию заявитель будет автоматически перенаправлен на электронный сервис «Запись в ветеринарную клинику».
При первом посещении врача питомцу поставят электронный чип. После этого специалист занесёт сведения о самом животном и его хозяине в информационную базу регионального Минсельхозпрода.
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