Рейтинг самых богатых женщин в России в очередной раз возглавила Татьяна Бакальчук

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Forbes опубликовал список из 20 самых богатых женщин России в 2023 году.
Уже во второй раз это список возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов.
Второе место заняла супруга Владимира Литвиненко и владелица 20,6 процентов акций «Фосагро» Татьяна Литвиненко. Ее состояние в Forbes оценили в 2,8 миллиарда долларов.
Третье, бронзовое место получила дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара Скоч. Она владеет долей в холдинге USM, сейчас ее капитал оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
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Евгения Парфентьева