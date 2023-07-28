Реки Клязьму и Воронок обследовали после обращений жителей Щёлкова

Фото: МинЖКХ МО
Сотрудники администрации городского округа Щёлково по просьбе жителей обследовали берега рек Клязьма и Воронок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В ходе визуального обследования слива канализационных вод установлено не было. Характерный запах отсутствовал, вода была прозрачной.
Также проведены обследования канализационной насосной станции «Соколовская» и прилегающей территории. Факта слива с этой станции на момент обследований не установлено. Обследование проводилось ежедневно с 21 по 27 июля. Сбоев в работе станции, а также сброса сточных вод не выявлено», – отметили в Министерстве.
Специалисты также исследовали пробы природной воды в реке Клязьма и ручье Воронок. Согласно протоколам, состав поверхностной воды – в пределах нормы.
Была проведена очистка реки Воронок и заводи реки Клязьма от посторонних предметов и водной растительности.
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Также проведены обследования канализационной насосной станции «Соколовская» и прилегающей территории. Факта слива с этой станции на момент обследований не установлено. Обследование проводилось ежедневно с 21 по 27 июля. Сбоев в работе станции, а также сброса сточных вод не выявлено», – отметили в Министерстве.
Была проведена очистка реки Воронок и заводи реки Клязьма от посторонних предметов и водной растительности.
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Лора Луганская