Реконструировать переход через пути на станции Одинцово планируют ускоренными темпами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Темп работы по реконструкции перехода на железнодорожной станции Одинцово планируют ускорить. Об этом сообщил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
На переходе через пути в октябре уже провели плановый ремонт дефектов, отремонтировали ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов, обновили железобетонные фундаментные конструкции. До конца ноября отремонтируют и другие дефекты.
По словам Гержика, пешеходный переход нуждается в серьёзной реконструкции, так как он строился ещё в советское время и уже не соответствует современным требованиям. Для приведения к региональному стандарту нужно сделать его крытым и оборудовать лифты.
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По словам Гержика, пешеходный переход нуждается в серьёзной реконструкции, так как он строился ещё в советское время и уже не соответствует современным требованиям. Для приведения к региональному стандарту нужно сделать его крытым и оборудовать лифты.
«Кроме перехода в Одинцове, в реконструкции нуждаются переходы ещё на восьми станциях МЦД. Понимая значимость этих объектов, правительство Подмосковья предложило ускорить проведение работ. РЖД поддержало нас, поэтому соответствующее обращение направлено в правительство России и будет рассмотрено в ближайшее время», – отметил Гержик.В Подмосковье приводят переходы через железнодорожные пути к региональному стандарту. По данным подмосковного Минтранса, в 2023 в регионе построили и реконструировали семь переходов.
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Лора Луганская