Радио1
Главная / Новости / Общество/ Реконструкция улицы Туполева улучшила дорожную ситуацию для 400 тыс жителей

Реконструкция улицы Туполева улучшила дорожную ситуацию для 400 тыс жителей

04 октября 2023, 13:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв лично оценил транспортную доступность после реконструкции улицы Туполева, которая является ключевым связующим звеном между Жуковским и Раменским.
В конце прошлого года долгожданный объект протяжённостью 2,7 км глава региона открывал вместе с жителями. Работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь Воробьёв за рулем автомобиля проехал по новому участку, чтобы оценить изменение дорожной ситуации в этой части Раменского.
В Подмосковье начали включать отоплениеАндрей Воробьев проверилПутепровод у станции Быково откроют досрочно

«Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог, она стояла намертво. Сейчас ничего не стоит», – отметил Воробьёв.
Реконструкция дороги велась пять лет, с июля 2018 года. Улица была расширена с двух до четырёх – шести полос, построены тоннель под площадью Громова протяженностью 712 м, развязки. Движение стало бессветофорным. Кроме того, на дороге сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами для маломобильных граждан и мам с колясками. К концу года в них установят лифты.

Дорога стала продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016-м. Ранее пропускная способность улицы не позволяла обеспечить транспортную доступность. В утренние и вечерние часы пик пробки достигали 7-9 баллов, автомобилисты теряли в пути от Жуковского до Раменского и до Москвы порядка 30-40 минут.

После реконструкции время проезда по ул. Туполева сократилось до 10 минут. А до Новорязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут. Дорожная ситуация улучшилась для более чем 400 тыс жителей.

В середине ноября в Раменском решится еще один волнующий жителей вопрос. Сейчас на Илюшинских проходных ведется строительство локальных очистных сооружений, линий связи и наружного освещения, а также обустройство пешеходных зон. Из-за этого там стал образовываться затор.

Для улучшения ситуации на этом участке с июня открыто движение по четырём полосам по временной схеме. После завершения работ автомобили пустят по постоянной схеме.

Читайте также:

Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года

Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в Раменском

В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах


#губернатор
#андрей воробьёв
#жуковский
#раменский городской округ
#дорога
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников
04 октября 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой создать систему скидок для тех студентов, обучающихся на коммерческой основе, которые демонстрируют успехи в учёбе.
Он отметил, что в стране уже есть вузы, которые практикуют помощь в оплате обучения тем, кто успешен в учёбе. Однако такие системы есть далеко не везде. А между тем, считает эксперт, подобные меры могли бы служить стимулом для обучающихся добиваться успехов в освоении навыков и знаний профессиональной деятельности.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории РФ относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — приводит RT текст обращения Орлова на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Читайте также:

Молодёжь Подмосковья приглашают на Международную цифровую олимпиаду

В России пройдет конкурс «Наука. Территория героев» для школьников и студентов

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
#эксперт
#помощь
#вузы
#студенты
#образование
Читайте нас в
Эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России
Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала минусы от ужесточения оборота препаратов для аборта
04 октября 2023, 13:27

Фото: Istock/SabdiZ

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Согласно тексту, препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат будут подлежать предметно-количественному учёту. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева рассказала «Радио 1», какую угрозу это создаёт для россиян.
По словам специалиста, препаратов меньше не станет, но клиники должны будут отчитываться о закупках и выдаче медикаментов. Также есть риск, что из аптек пропадут некоторые препараты, которые содержат мифепристон.
«Мифепристонсодержащие препараты используют для лечения миомы и экстренной контрацепции. Все они продаются в аптеках. А это ужесточение может привести к тому, что аптеки будут отказываться от закупок и продажи этих препаратов, чтобы меньше лишних хлопот создавать. Это не точно, но такое может быть», — сказала Ерофеева.
Также врач подчеркнула, что усилия Минздрава сегодня направлены на то, чтобы снизить спрос на аборты среди россиянок. Однако, по её мнению, министерство должно акцентировать внимание на методах контрацепции, которые помогут не довести до прерывания беременности.
«Все усилия Минздрава направлены на то, чтобы уменьшить спрос на прерывание беременности, то есть отговорить женщину от процедуры вместо того, чтобы уберечь женщину от нежелательной беременности. Ведь аборт – это прерывание именно нежелательной беременности, которая возникла случайно, несвоевременно, которая женщине изменит жизнь в худшую сторону. Женщина прерывает беременность по этим причинам, а не потому, что с мужем поссорилась. И внимание нужно сконцентрировать на эффективной контрацепции, чтобы они выбирали не аборт, а предохранение», — заключила Любовь Ерофеева.
Читайте также: 

В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы

В России предложили законодательно сократить сроки для аборта

Демограф Крупнов призвал создать атомную демографическую бомбу
#врач
#аптеки
#препараты
#аборт
#беременность
#россия
Читайте нас в
Уроженец СССР Екимов стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии
04 октября 2023, 13:18

Фото: istock / rrodrickbeiler

Нобелевский комитет определил лауреатов премии по химии за открытие и синтез квантовых точек. Ими стали американцы Луиc Брю, Мунги Бавенди и уроженец СССР Алексей Екимов. Представители комитета объявили лауреатов на церемонии, которая прошла в Стокгольме.
Обратим внимание, что Екимов ранее работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова. А в 1981 году он стал популярен благодаря созданию квантовых точек в виде миленьких кристаллов хлорида меди, вырастив их в стеклах.

Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Но, если материя сжимается до наноразмерностей, появляются квантовые явления, а их свойства определяются размером этой материи. Лауреатам по химии в этому года удалось создать частицы настолько микроскопическими, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Ученые пологают, что в будущем квантовые точки  смогут внести вклад в гибкую электронику, малюсенькие датчики, помогут в шифровании квантовой связи и помогут создавать более тонкие солнечные элементы.

Читайте также: 

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#ученые
#награда
#исследование
#физика
Читайте нас в
В России выросло число донаций крови за год
04 октября 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о росте количества донаций крови в России за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
«Анализируя итоги деятельности учреждений службы крови субъектов РФ за восемь месяцев 2023 года, отмечаем прирост количества донаций крови и её компонентов в целом на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Численность доноров крови и (или) её компонентов в целом по России остаётся на прежнем уровне и составляет 1 081 611 человек», — приводит RT сообщение пресс-службы ФМБА.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев назвал признаком сгущения крови повышенное чувство жажды.

«Сгущение крови – это потеря объёма её жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдёт», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Читайте также:

Более 42 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

В США хирурги во второй раз пересадили человеку ГМ-сердце свиньи

В Оренбурге женщина отдала сыну почку и спасла его от редкого генетического заболевания
#кровь
#врач
#фмба
#рф
Читайте нас в
Москвичам предрекли мокрый снег уже в эти выходные
Синоптик Шувалов спрогнозировал первые снегопады в Москве
04 октября 2023, 13:06

Фото: istockphoto.com/Olga Seredenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что уже в грядущие выходные в Москве ожидаются снег с дождём.
Также он добавил, что ночь с пятницы на субботу будет холодной.

«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт. Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, дневная температура будет около 5°С», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

А синоптик Александр Колесов отметил, что в Санкт-Петербурге, напротив, ожидается весьма тёплый октябрь. Как передаёт utro.ru со ссылкой на издание «Петроград», по словам специалиста, жары в Северной столице ожидать не следует, однако температурные значения в этом месяце будут выше, чем обычно.

Читайте также:

Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов

Когда включат отопление и что делать, если не включают

Комлесхоз МО рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
#дождь
#снег
#выходные
#погода
#прогноз
Читайте нас в
Жители Волоколамска собрались на творческий вечер поэтессы Колосковой
04 октября 2023, 12:44

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл творческий вечер местной поэтессы Светланы Колосковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Волоколамском библиотечном центре собрались ценители творчества Светланы Ивановны, коллеги по перу, поклонники поэтессы и просто любители поэзии. Автор ответила на вопросы гостей, поделилась своим творческим опытом, прочитала стихи последних лет», – говорится в сообщении.
О начале творческого пути Колосковой рассказал поэт и публицист Владимир Якубенко. Встречу вела заслуженный работник культуры России, режиссёр Народного коллектива «Театр «На валу» и Образцового коллектива «Театр «Дебют» ЦКТ «Родники» Ольга Буракова. В исполнении артистов театральных коллективов прозвучали яркие и неповторимые поэтические образы.

Читайте также:

Достроить ФАП под Волоколамском планируют до конца года

90-летняя жительница Волоколамска раскрыла секрет долголетия

Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский» 

 

#волоколамск
#поэзия
#литература
#подмосковье
#московская область
#библиотека
Читайте нас в
Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN
04 октября 2023, 12:29

Фото: IStock/AlexRaths

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщили в Совфеде.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Тelecom Daily Денис Кусков напомнил в беседе с «Радио 1», что VPN-сервисы используются не только для выхода в запрещённые соцсети, но и для работы на ресурсах по медицине, которые оказались недоступны в России. По его мнению, если у людей не будет возможности получить доступ к таким сайтам, страна столкнётся с проблемами.
«Есть вещи, которые очень важны государству. Не будем забывать, что львиная доля лекарств в России поставляется импортными компаниями, и если разорвать возможность связи с иностранными ресурсами, которые находятся под блокировками, мы просто встанем и не будем развиваться в этом направлении. Продолжая цепочку, не сложно догадаться, что это негативно скажется на гражданах», — сказал Кусков.
Также эксперт подчеркнул, что заблокировать все VPN-сервисы, вероятно, не получится. Как минимум потому, что некоторые из таких систем работают официально на территории России.
«Я не уверен, что получится погасить 100 процентов сервисов. Напомню ситуацию с Telegram, — пытались, но не получилось. К тому же, есть VPN-сервисы, которые официально работают в России, соблюдают все данные, стандарты», — отметил Кусков.
Читайте также: 

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Россиян предупредили об опасности подключения к общественному Wi-Fi

Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров
#соцсети
#данные
#telegram
#роскомнадзор
#интернет
Читайте нас в
Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года
04 октября 2023, 12:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по строительству путепровода у станции Быково в Раменском городском округе. Его откроют досрочно к сентябрю 2024 года.
Сейчас в этом районе действует одноуровневый переезд. Это единственная транспортная связь между Новорязанским и Егорьевским шоссе. Переезд также соединяет разделённые железной дорогой северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации, где проживают более 500 тыс человек. После запуска МЦД-3 интенсивность движения поездов возросла, и автомобильные пробки стали растягиваться на несколько километров.
«Пробки на переездах из-за того, что движение поездов становится всё интенсивнее – это чувствительная тема во многих наших городах. Здесь один из самых плотных заторов. В часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом, пробки растягиваются на 2-3 км. Поэтому мы попросили федеральное правительство поддержать нас и построить здесь, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД, современные и комфортные эстакады», – сказал Воробьёв.
Путепровод, который начали строить в рамках нацпроекта в апреле прошлого года. Работы идут с опережением графика – открыть движение должны не в январе 2025-го, как планировали, а к 1 сентября 2024 года. Водители смогут проезжать через железную всего за 10 минут, а не час с лишним, как сейчас.
 
Длина путепровода в Быкове – 382 м. Расчётная скорость движения по нему – 70 км/ч. Эстакада возведена уже более чем наполовину. 
 
Параллельно продолжается строительство пешеходного перехода длиной 140 м под железной дорогой. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. 
«Я живу в Быкове, вожу машину и путепровод для нас – это мегаважный объект. Здесь переезд часто закрывают, а сейчас поезда будут ходить ещё чаще. Ну а летом вообще невозможно проехать – у нас вокруг дачи. Поэтому путепровод мы очень ждём. Если его сделают быстрее, чем обещали, это будет шикарный подарок всем нам», – сказала местная жительница Ирина Глушко.
В следующем году в Подмосковье откроют ещё три путепровода вблизи станций МЦД: «Опалиха», «Аникеевка» и «Апрелевка». 

Читайте также:

Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в Раменском

В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

Воробьёв дал старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне



 

#губернатор
#андрей воробьёв
#путепровод
#строительство
#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«В какую тюрьму я должна сесть?»: журналистке Овсянниковой вынесли приговор
Суд заочно приговорил журналистку Овсянникову к 8,5 года колонии
04 октября 2023, 12:06

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Басманный суд Москвы назначил экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой восемь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных сведений о ВС РФ. Редакция «Радио 1» напомнит о провокационных действиях бывшей сотрудницы Первого канала в прямом эфире и расскажет, где Овсянникова скрывается от правоохранителей.

Редактор первого канала Овсянникова


Скандальную известность бывший редактор приобрела после выходки в прямом эфире телепрограммы «Время» на Первом канале. 14 марта 2022 года в 21:41 мск, Марина Овсянникова появилась за спиной ведущей новостной программы Екатерины Андреевой с плакатом в руках. На ватмане от руки было написано «Нет войне» на английском языке, ниже были видны надписи с призывами россиян не верить «пропаганде», и фраза: «здесь вам врут». Трансляцию из студии прервал информационный сюжет. В это время журналистка была задержана охраной.

Политолог раскрыл причину инцидента с плакатом на Первом канале
Политолог раскрыл причину инцидента с плакатом на Первом канале

Одиночный пикет Овсянниковой


Через некоторое время после выходки в эфире Первого канала, Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной. 15 июля 2022 года журналистка вышла на площадь набережной, разложила измазанные красной краской, имитирующей кровь, детские игрушки и написала на плакате слова критики в адрес российских властей. После одиночного пикета на Овсянникову было заведено уголовное дело. На время следствия суд избрал журналистке меру пресечения в виде домашнего ареста, однако, она сбежала из России. 1 октября 2022 года Овсянникова была объявлена в международный розыск.

Журналистку Овсянникову внесли в базу «Миротворца»

 
После побега из России Овсянникова отправилась в ФРГ, где работала в издании Die Welt. Карьера в немецкой прессе длилась недолго. Вскоре к редакции пришли украинцы и потребовали увольнения журналистки. Оказалось, что Овсянникова внесена в «черный список» Украины из-за подозрений в сотрудничестве с ВС РФ.

Кроме того, Минкульт Украины предложил запретить журналистке въезд в страну. В своей социальной сети Овсянникова прокомментировала инициативу украинских властей.

«Моральная дилемма. В какую тюрьму я должна сесть? В российскую или в украинскую?» — написала экс-редактор Первого канала.

Овсянникова: приговор


Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве также уточнили, что кроме тюремного заключения осужденной запрещено администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее ареста.

В столичной прокуратуре также добавили, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой. Прежде адвокат Овсянниковой сообщал, что она покинула Россию и находится в одной из стран Европы.

Читайте также:

Бывший редактор Первого канала Овсянникова заочно получила 8,5 лет колонии

Экс-сотрудницу «Первого» канала Овсянникову обнаружили во Франции

Адвокат Овсянниковой подтвердил ее отъезд из России


#суд
#дело
#уголовное дело
#розыск
#адвокат
#фрг
#карьера
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф