Реконструкцию СК «Юность» в Химках завершат с опережением сроков

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
После завершения строительных работ, жители смогут заниматься различными видами спорта в Химкинском спорткомплексе «Юность».
В городском округе Химки специалисты проводят модернизацию спортивного комплекса «Юность», расположенного в микрорайоне Сходня, строительная готовность которого составляет 80%, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
По плану обновленный объект должны были открыть в начале 2024 года, однако специалисты проведут строительные работы с опережением сроков. Уже в октябре спортсмены смогут вернуться к занятиям в спорткомплексе.
Кроме того, по просьбе жителей администрация округа включила в проект реконструкции модернизацию теннисного корта. Подрядчик уже приступил к работам по демонтажу старого покрытия.
В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.
Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.
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По плану обновленный объект должны были открыть в начале 2024 года, однако специалисты проведут строительные работы с опережением сроков. Уже в октябре спортсмены смогут вернуться к занятиям в спорткомплексе.
«К демонтажу старой отделки и конструкций мы приступили еще в марте. За полгода выполнили перепланировку, возвели новые перегородки, увеличили количество раздевалок и тренерскую, полностью заменили все коммуникации. На объекте продолжают работать более 50 строителей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.На сегодняшний день на объекте проводятся работы по покраске стен и потолков, укладке новую плитки, специалисты меняют окна и двери, утепляют фасад здания и готовят его к облицовке.
Кроме того, по просьбе жителей администрация округа включила в проект реконструкции модернизацию теннисного корта. Подрядчик уже приступил к работам по демонтажу старого покрытия.
В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.
Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.
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Алиса Сергиенко