Реконструкцию СК «Юность» в Химках завершат с опережением сроков

Чтобы утолить жажду в жару, в странах Востока часто пьют горячий чай и кофе. Но специалисты уверяют, что эти напитки не помогают при обезвоживании. Что лучше пить, когда на улице +30, «Радио 1» узнало у врача педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.