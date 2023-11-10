Рекрутер Ганзина посоветовала ИТ-специалистам учить профессиональный английский

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HR-директор компании Елена Ганзина заявила, что профессиональный английский является важным навыком для современного ИТ-специалиста.
«Зная профессиональную лексику, вы кратно повышаете свою ценность и, соответственно, зарплату. Вам становится доступнее больше обучающих материалов, а также появляется возможность работы в международной компании», — пояснила в беседе с RT Ганзина.
Она также отметила, что хорошему работнику ИТ-сферы необходимо регулярно совершенствовать и прокачивать свои технические навыки и знания.
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