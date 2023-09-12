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Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября

12 сентября 2023, 20:25
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

В Орехово-Зуевском городском округе завершается рекультивация полигона ТКО «Заволенье». Подрядчики уже выполнили основной объём работ, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Проделан трудный путь, мы вышли на финишную прямую. Основной объём работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории. Готовность объекта – 97%», – уточнил Фирсов.
Рекультивация полигона стартовала в апреле прошлого года и должна завершиться в конце этого месяца. До начала рекультивации на объекте было накоплено более 900 тыс кубометров отходов.


По словам Фирсова, всего до конца года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Подмосковья планируют завершить рекультивацию ещё трёх полигонов.

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#тихон фирсов
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В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN
12 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN, сообщили в пресс-службе мэрии города в интервью «РИА Новости».
«Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители мэрии.

Постамент украсили строки из песни известного российского исполнителя SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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#памятник
#герои
#певец
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Патриарх Кирилл призвал пересмотреть статус Санкт-Петербурга
Патриарх Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица»
12 сентября 2023, 19:21

Фото: kremlin.ru

Термин «культурная столица» не точен, необходимо дать более ёмкое определение Санкт-Петербургу, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.
«Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит «культурная столица»? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», - отметил глава РПЦ. 

По его мнению, слово «культурная» невозможно привязать к столице. В таком случае, остальные характеристики города, на которые богат Петербург, меркнут. При это, патриарх отметил, что столица, в значении главного города, у нас всё же одна, и это – Москва. 

Священнослужитель подчеркнул, что Санкт-Петербург гораздо больше, чем просто «культурная столица» России, он – столица имперская. 

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#москва
#рпц
#столица
#петербург
#патриарх кирилл
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поделилась опытом с коллегами на конференции в Казани
12 сентября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Она прошла в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека. Она сообщила о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», – поделилась Фаевская
Она назвала конференцию прекрасной рабочей площадкой для обмена мнениями и опытом в международном масштабе. Фаевская уверена, что совместное обсуждение практик приводит к новым подходам в решении проблем. 
 
В конференции приняли участие правозащитники из стран Азии, уполномоченные по правам человека в регионах России, представители федеральных и республиканских органов власти, научной общественности. 
 
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#омбудсмен
#права
#конференция
#казань
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный музей станет главной площадкой празднования 100-летия Зои Космодемьянской
12 сентября 2023, 18:52

Фото: Минкульт МО

Главной площадкой юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской станет подмосковный музей в деревне Петрищево. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая памятной дате, которую будут отмечать в России 13 сентября 2023 года. 
«Наш музей – это площадка для вдумчивого и актуального диалога с подрастающим поколением. В год 100-летия Зои Космодемьянской для нас крайне важно, чтобы история этой отважной девушки вновь обрела отклик в сердцах молодёжи. Важно говорить о Зое и миллионах её ровесников, бесстрашно сражавшихся на полях Великой Отечественной за будущее страны», – сказала директор музейного комплекса Зои Космодемьянской Марина Роменская.
Подмосковный музей, помимо проведения собственных образовательно-просветительских и выставочных программ, сотрудничает с крупнейшими культурными и общественными организациями. В их числе – Московская театральная студия фонда Валерия Золотухина «Премьера». Весте с ней музей подготовил премьеру иммерсивного спектакля «Как жить хочется» по мотивам книги Любови Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». Премьера будет показана в рамках юбилейных мероприятий. 
 
Музей также переиздал книгу «Повесть о Зое и Шуре», провёл более 50 научно-исторические исследований, которые нашли отражение в выставках «Это всё о ней», «Она и Космос», других экспозициях.

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#минкульт мо
#музей
#зоя космодемьянская
#история
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#вов
#подмосковье
#московская область
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Аркадий Бабченко* заявил, что СБУ завела на него уголовное дело
12 сентября 2023, 18:29

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко*. Журналист сообщил об этом в своем телеграм-канале. По словам Бабченко*, в базе пограничников Украины есть его ориентировка и приказ после пересечения границы «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».
«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников», — написал журналист.
Журналист заявляет, что не понимает с чем это связано, но предполагает, что дело завели из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Бабченко* заявил, что это разрушает его планы на будущее, так как он хотел связать свое будущее с Украиной

Аркадий Бабченко* критиковал Россию и властей, поддерживал действия Киева в Донбассе. В 2017 году он уехал из России и до 2019 года проживал в Киеве, сейчас проживает в Эстонии. 

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*Признан иноагентом на территории РФ

#уголовное журналист
#рф
#сбу
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Возле усадьбы Гребнево по просьбам жителей сделали две остановки
12 сентября 2023, 18:28

Фото: Минтранс МО

Недалеко от усадьбы Гребнево в Щёлкове обустроили посадочные площадки и установили два новых остановочных павильона. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы провели по просьбам местных жителей. В этом месте останавливаются два автобуса – №43 от Старой слободы до автостанции Фрязино и №23 от Новой слободы до платформы Воронок. 

Как отметили в министерстве, теперь ждать транспорт стало гораздо комфортнее. 

 В Минтрансе добавили, что обустройство новых остановок в Подмосковье продолжается. В работе находятся ещё более 60 павильонов.

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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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Илон Маск презирает Трампа, а Байдена считает «адски скучным»
12 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Отношение американского миллиардера Илона Маска к нынешнему и бывшему главам США описал биограф Уолтер Айзексон в своей новой книге о жизни создателя Tesla.
«Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы», - процитировал Айзексон слова Маска о первой встрече с Джозефом Байденом. 

Позже у Байдена с Маском произошел конфликт. Глава США не пустил предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей в 2021 году. 

Трампа же, по словам Айзексона, Маск «просто презирает», считая его мошенником.

На президентских выборах в 2024 году Маск планирует поддержать республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.

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#джозеф байден
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Тренировки, режим и график: почему киберспортсмены не страдают зависимостью от игр
В ФКС России объяснили, почему киберспорт не вредит здоровью
12 сентября 2023, 17:29

Фото: IStock/gorodenkoff

Компьютерные игры – популярное увлечение, важная часть массовой культуры и отличный способ снять стресс. Часто это увлечение перетекает в профессию: игроки объединяются в команды и участвуют в соревнованиях, становятся важными фигурами в мире киберспорта. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал «Радио 1» почему киберспорт – это не просто гейминг, и как живут настоящие спортсмены виртуальной реальной.
Как рассказал представитель ФКС России гейминг – это просто времяпрепровождение, хобби. Такое увлечение может привести к компьютерной зависимости. Люди, которые решили профессионально играть в игры, соблюдают режим дня, тренируются и соблюдают технику безопасности. 
«Если мы говорим про спорт, то для него характерны системный подход, график, режим, техника безопасности. Поэтому именно киберспорт не несёт в себе вреда. Более того, статистика показывает, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером меньше времени, чем геймеры. Киберспорт развивает скорость реакции, концентрацию, учит контролировать и дозировать спортивную агрессию, развивает лидерские и социальные навыки, стратегическое мышление. Ну и, конечно же, всех киберспортсменов объединяют ещё три важных компетенции: сила воли, усидчивость и умение адаптироваться к новым технологиям. С их помощью спортсменам удаётся эффективно составлять план тренировок и следовать ему, а также быстрее разбираться в новом “железе” и игровых обновлениях, что критически важно в нашем современным мире с непрекращающейся эволюцией науки и техники», — сказал Дмитрий Смит.
Собеседник отметил, что физическая форма напрямую влияет на показатели в компьютерном спорте. В связи с этим в Федерации стремятся продвигать понятие «в здоровом теле — здоровый дух», и профессиональные киберспортсмены стремятся соблюдать здоровый образ жизни. 
«Важно отметить, что ФКС России активно интегрирует идеи национального проекта “Спорт — норма жизни” в свои ежегодные соревнования, а также заключила соглашение с оператором ГТО (готов к труду и обороне) — площадки ГТО сейчас можно найти на финалах всех крупных турниров. Помимо этого, ФКС России подробно знакомит спортсменов с техникой безопасности при работе за персональным компьютером и создаёт специальные памятки и рекомендации, объясняющие как беречь здоровье. К мероприятиям по охране здоровья также можно отнести антидопинговую политику, проводимую ФКС России», — заметил Смит. 
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В школах и библиотеках Подмосковья стартовала акция «Литература — школам Донбасса»
12 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto / morgan2

В школах и библиотеках Московской области организованы пункты сбора художественной литературы для пополнения фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.

О сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Литература — школам Донбасса» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. 

«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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