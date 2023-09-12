Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября

Фото: Минэкологии МО
«Проделан трудный путь, мы вышли на финишную прямую. Основной объём работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории. Готовность объекта – 97%», – уточнил Фирсов.Рекультивация полигона стартовала в апреле прошлого года и должна завершиться в конце этого месяца. До начала рекультивации на объекте было накоплено более 900 тыс кубометров отходов.
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