Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап

Фото: МинЖКХ МО
На полигоне «Ядрово» стартовал третий этап рекультивации, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Работы проходят по утверждённому проекту и под контролем Общественного совета, состоящего из жителей Волоколамска.
Работы по рекультивации выполнены на 77%. В ходе двух предыдущих этапов на Северном теле полигона были смонтированы очистные сооружения фильтрата и ливневых вод, дополнительная высокотемпературная факельная установка по утилизации свалочного газа.
На завершающем этапе будут созданы защитный экран, а также дополнительная система дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела на Южном теле. Параллельно проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.
Свалка на месте полигона появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008 году на месте свалки создали крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» площадью более 100 тыс кв м.
Полигон был закрыт в 2020 году и больше не принимает отходы. К рекультивации привлечены десятки специалистов, задействовано около 20 единиц спецтехники.
Площадь полигона – 30,3 га, а объём накопившихся отходов – 1 млн куб м. Рекультивацию планируют завершить в конце года. Это станет долгожданным событием для 18 тыс человек.
Полигон ТБО «Ядрово» включён в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить Россию от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
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На завершающем этапе будут созданы защитный экран, а также дополнительная система дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела на Южном теле. Параллельно проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.
Полигон был закрыт в 2020 году и больше не принимает отходы. К рекультивации привлечены десятки специалистов, задействовано около 20 единиц спецтехники.
Площадь полигона – 30,3 га, а объём накопившихся отходов – 1 млн куб м. Рекультивацию планируют завершить в конце года. Это станет долгожданным событием для 18 тыс человек.
Полигон ТБО «Ядрово» включён в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить Россию от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
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Лора Луганская