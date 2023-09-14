Рекультивацию ТКО «Талдомский» завершат в нынешнем году

Фото: Минэкологии МО
«Подрядчики завершили формирование тела полигона, устройство системы дегазации, системы сбора фильтрата и водоотведения. Сейчас они благоустраивают территорию, подводят дорогу для подъезда автотранспорта, устанавливают ограждение. Рекультивация завершится в установленный срок», – отметили в пресс-службе.Полигон ТКО «Талдомский» один из трёх, где рекультивация должна завершиться в нынешнем году. Работы начались в апреле 2022-го.
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