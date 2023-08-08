Религиозный деятель Юрий Сипко обвиняется в распространении фейков о ВС РФ

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«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко», - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в прошлом году Сипко опубликовал в Сети видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных, направленных против мирного населения Украины.
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