Ремонт дорог в Химках завершен на 70%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин: Всего в этом году мы капитально отремонтируем десять участков дорог
В городском округе Химки завершили укладку асфальта и ремонт 6 из 10 участков дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы проходят в две волны. В первую очередь обновляют наиболее протяженные участки: участок дороги в деревне Жилино, участок Свистуха — Вашутино, на улице Маяковского и съезд с улицы Первомайской в районе домов 69 и 77.
Все дороги, вошедшие в программу ремонта на 2023 год, обновляют с использованием евроасфальта.
Ранее сообщалось, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Работы проходят в две волны. В первую очередь обновляют наиболее протяженные участки: участок дороги в деревне Жилино, участок Свистуха — Вашутино, на улице Маяковского и съезд с улицы Первомайской в районе домов 69 и 77.
«Всего в этом году мы капитально отремонтируем десять участков дорог общей площадью более 95 тысяч м² и протяженностью более 11 км. На данный момент работы завершены на 70%», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.В ходе ремонта, работники заменяют покрытие проезжей части, тротуаров и бордюрный камень. Устанавливают новые дорожные знаки, расчерчивают свежую разметку, обустраивают новые остановочные павильоны.
Все дороги, вошедшие в программу ремонта на 2023 год, обновляют с использованием евроасфальта.
Ранее сообщалось, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко