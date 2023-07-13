Ремонт дороги к деревне Ермолино сделает комфортным проезд для 2 тыс автомобилистов

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«После завершения работ проезд к домам, библиотеке, детсаду, музею и другим объектам социального притяжения станет удобнее для 2 тыс автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно. Всего в муниципалитете в этом году обновят покрытие и нанесут разметку на 12 региональных участках общей протяжённостью более 11 км», – говорится в сообщении.В числе таких дорог – на улицы Лермонтова, Красина и Октябрьская, а также проезд Дарвина.
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