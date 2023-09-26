Ремонт моста через станцию в Воскресенске завершат в мае будущего года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ремонт моста через железнодорожную станцию в Воскресенске планируют полностью закончить в мае 2024 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрея Воробьёва во время встречи с жителями городского округа.
Одна из жительниц по имени Елена поинтересовалась, когда завершится ремонт, поскольку сейчас из-за работ образуются пробки.
В ходе общения жители поблагодарили за фонтан около ледового дворца, который реконструируют в следующем году.
Ранее Воробьёв проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе.
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В ходе общения жители поблагодарили за фонтан около ледового дворца, который реконструируют в следующем году.
«Нас «Химик» порадовал в этом году. Все, кто приходят в ледовый дворец или рядом гуляют, знают, что фонтан – это визитная карточка. Но он устарел так же, как сети в микрорайоне Лопатинский. И наша задача – облагородить его. Это будет наш подарок тем, кто ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, ну и, конечно, тренерам», – отметил губернатор.Также в ноябре в микрорайоне Фетровая фабрика откроют после благоустройства Сквер Победы. Жители рассказали Воробьёву, что очень этого ждут.
Ранее Воробьёв проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе.
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Лора Луганская