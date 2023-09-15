Ремонт подъездных дорог к подмосковным СНТ планируют завершить в октябре

Фото: Минтранс МО
Ремонт подъездных дорог к дачным и садовым товариществам Подмосковья планируется полностью завершить в октябре. В регионе уже обновлено шесть таких дорог общей протяжённостью более 6,4 км, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы завершены на подъездных дорогах в Щёлковое, Мытищах, Клину, Дмитрове и Наро-Фоминске. На шести объектах в Домодедове, Сергиевом Посаде, Богородском, Талдоме и Дмитрове ремонт продолжается.
Всего для комфорта жителей Подмосковья в этом году отремонтируют 13 подъездных дорог к 53 СНТ. Их суммарная протяжённость превысит 19 км.
В министерстве напомнили, что программа ремонта дорог к садоводческим и дачным товариществам была запущена в Московской области в 2018 году.
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Лора Луганская