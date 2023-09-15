Ремонт подъездных дорог к подмосковным СНТ планируют завершить в октябре

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщает ELTA со ссылкой на советника президента Ридаса Ясюлёниса.

«за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны».

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«Да, президент сегодня подписал декрет», - прокомментировал ситуацию Ясюлёнис.

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Вчера Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства. Она заявила, что если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство.

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Дробязко родилась в Москве, в СССР, а гражданство Литвы получила в 1993 году, в качестве исключения «за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны»