Ремонт подъездов в Химках завершён на 80%

14-летняя Ангелина Кулик, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, получит от государства компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей. Также ей купили квартиру в Белгороде и новый автомобиль. Кроме того, девочку отправят учиться в элитную гимназию в Москве. Об этом сообщает Бел.Ру.