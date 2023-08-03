Ремонт подъездов в Химках завершён на 80%

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд отремонтируют более 150 подъездов. Работы выполнены уже на 80%, доложили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.
«Ремонт подъездов проводим с учётом пожелания химчан. Обустраиваем новые входные группы, меняем напольную плитку, приводим в порядок лестницы, устанавливаем пластиковые окна, новые почтовые ящики. Кроме того, жители могут высказать свои пожелания по поводу выбора материала для ремонта», – отметил Волошин.В план на 2023 год входят 53 многоквартирных дома, которые обслуживают 10 управляющих компаний. За последние пять лет по программе губернатора Московской области «Мой подъезд» в Химках отремонтировали 1,8 тыс подъездов. Это более 40% от их общего числа.
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Лора Луганская