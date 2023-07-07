Ремонт в спорткомплексе «Юность» в Химках завершат в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
После завершения строительных работ, жители смогут заниматься разными видами спорта в Химкинском спорткомплексе «Юность».
В городском округе Химки специалисты проводят модернизацию спортивного комплекса «Юность», расположенного в микрорайоне Сходня, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации муниципалитета.
В спортивном комплексе общей площадью 1200 кв. метров уже завершаются демонтажные работы и специалисты приступят к устройству инженерных сетей и внутренней отделке.
Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.
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В спортивном комплексе общей площадью 1200 кв. метров уже завершаются демонтажные работы и специалисты приступят к устройству инженерных сетей и внутренней отделке.
«При поддержке губернатора мы продолжаем капитальный ремонт тренировочного корпуса. В работе устройство инженерных сетей, нового фасада и отделочные работы внутри помещений. Также дополнительно включили в проект модернизацию теннисного корта и ледовой площадки. Об этом нас просили жители и тренеры», — отметил глава городского округа Химок Дмитрий Волошин.В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.
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Алиса Сергиенко