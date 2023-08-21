Ремонтные работы на мосту через реку Яхрома выполнены на 50%

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Специалисты проведут замену асфальтового покрытия, конструкции тротуаров, перильных ограждений, расширят габариты проезжей части и установят новые барьерные ограждения и другое.
«Безопасность дорожного движения — один из главных приоритетов, как в нашей работе, так и нашего губернатора Андрея Воробьёва. Главной целью является обеспечение более надёжного трафика, без срывов и образования заторов на этой автодороге. Для этого расширено дорожное полотно, и мост надёжно укреплён, а для безопасности пешеходов будут сооружены широкие тротуары с хорошими защитными ограждениями и подходами к мосту», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
Ремонтные работы будут завершены в конце сентября текущего года.
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