Ремонтников детских площадок в Долгопрудном будет перевозить необычная машина

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В распоряжение МБУ «Благоустройство» Долгопрудного поступил автомобиль с необычной маркировкой. Мультяшный бравый мастер на борту «Газели» скоро начнёт перевозить по городу бригаду специалистов к детским площадкам, которым требуется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Машину передали в Долгопрудный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы команда слесарей могла оперативно проводить ремонт игровых площадок, где выявлены дефекты.
Всего сегодня в городском округе насчитывается более 270 детских площадок.
Благоустройство и обновление дворов Воробьёв обсудил на днях с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
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«Работа бригады сориентирована не только на ремонт, но и на профилактику. Это позволит снизить количество обращений по проблемам детских площадок, поможет усилить контроль за состоянием таких объектов в округе», – сказал глава муниципалитета Владислав Юдин.
Благоустройство и обновление дворов Воробьёв обсудил на днях с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
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Лора Луганская