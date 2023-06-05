Ремонтные работы участка Новорижского шоссе будут сданы с опережением срока

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В 2023 году мы выявили 3 моста, которые требуют незамедлительного ремонта. Одним из наиболее загруженных участков стал головной участок Новой Риги в Красногорске», — отметила зампред правительства Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Работы на мосту продолжаются. Мы видим потребность, необходимость и большой запрос жителей как можно быстрее выполнить планово-предупредительный ремонт моста. Благодаря современным технологиям нам удастся существенно сократить сроки производства работ», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.К ремонтным работам данного участка федеральной дороги строители приступили 11 мая. Работы проводятся круглосуточно, задействовано 80 человек днем и 25 человек ночью. Большинство стротителей работает в подмостовом пространстве, поэтому автомобилисты их не видят. В ремонте подмостового пространства задействованы 60 человек.
Сообщается, что дополнительно будут отремонтированы 32 км Новорижского шоссе. Завершение всех ремонтных работ планируется на 1 сентября 2023 года с опережением назначенного срока на пять месяцев.