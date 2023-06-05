Андрей Воробьев: от качества ремонта Новорижского шоссе зависит удобство жителей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В 2023 году мы выявили 3 моста, которые требуют незамедлительного ремонта», — отметила зампред правительства Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Мы хорошо знаем, насколько загружена Новорижская трасса – и в область, и в Москву. От качества и, конечно, скорости мероприятий зависит удобство жителей», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он добавил, что данная инициатива подмосковных властей вызвала огромный интерес неравнодушных жителей.
Одним из наиболее загруженных участков стал головной участок Новой Риги в Красногорске. К ремонтным работам данного участка федеральной дороги строители приступили 11 мая. Дополнительно будут отремонтированы 32 км Новорижского шоссе. Завершение работ планируется 1 сентября 2023 года с опережением работ на пять месяцев.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев заявил о продолжении программ по ремонту дорожного покрытия в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.