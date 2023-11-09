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РЕН ТВ: На аукционе Christie's продан самый крупный в истории голубой бриллиант

09 ноября 2023, 04:27
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант Bleu Royal («Королевский синий») был продан 8 ноября на аукционе Christie's более чем за 44 млн долларов, cообщил телеканал РЕН ТВ. Имя покупателя при этом осталось неизвестным.
Масса камня грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает собой кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два камня — массой 3,12 карата и 3,07 карата соответственно.



Изначально эксперты Christie's предполагали, что лот уйдет с молотка за 35 млн долларов.


При этом, как отмечает телеканал, несмотря на свои размеры, «Королевский синий» так и не смог обойти рекорда стоимости другого голубого бриллианта — Oppenheimer Bleu. В 2016 году этот камень весом чуть более 14,5 карата продали на аукционе за $57,5 млн. По текущему курсу это почти 5,5 миллиарда рублей.

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#аукцион
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Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам полиции и армии
09 ноября 2023, 03:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) РФ генеральские звания. Соответствующий указ президента опубликован на российском портале правовой информации.
Согласно указу, шести сотрудникам ОВД присвоено звание генерал-лейтенанта, 21 сотрудник полиции получил звание генерал-майора. Ещё по одному человеку стали генерал-майором юстиции и генерал-майором внутренней службы.

В документе уточняется, что одному военнослужащему ВС РФ присвоено звание генерал-полковника, троим — генерал-лейтенанта, и ещё одиннадцати — генерал-майора.

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#владимир путин
#президент
#указ
#вс рф
#военные
#мвд
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«Известия»: В Новосибирском военном училище готовят инструкторов для FPV-дронов
09 ноября 2023, 02:31

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом 9 ноября пишут «Известия».
В настоящее время, cогласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.



Программа обучения пилотов БПЛА состоит как из теоретических, так и из практических занятий. Перед тем, как отправить первый дрон с полигона в небо, студенты отрабатывают полеты на специальных симуляторах. 

«Минимум нужно налетать 40 часов на симуляторе, чтобы пересесть на боевой дрон. Если человек не обладает базовыми навыками, то с боевым дроном он просто не справится. Наши дроны развивают скорость до 200-300 км в час», — рассказал «Известиям» старший инструктор НВВКУ Иван.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.


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#дрон
#беспилотник
#обучение
#вузы
#минобороны рф
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В Красноармейске продлили автобусный маршрут по просьбе местных жителей
09 ноября 2023, 00:40

Фото: телеграмм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске по просьбам местных жителей продлили автобусный маршрут №43 и открыли новый остановочный пункт. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Маршрут №43 до этого ходил только до остановки «Медсанчасть». Чтобы добраться до храма, местным жителям приходилось идти пешком и летом, и зимой. Однако в этом году было принято решение благоустроить территорию и сделать путь до храма легче.

Местные власти решили обустроить разворотную площадь и установить там новую автобусную остановку. Все работы проводились в рамках реализации народной программы Единой России. В следующем году в этом районе станет ещё лучше. 

Также в Красногорске обновят дорожно-тропиночка сеть, установят уличное освещение, скамейки и урны. Работы будут проведены по  программе губернатора Московской области, добавил глава городского округа Пушкинский. 

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#маршрут
#остановки
#освещение
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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Путин: В России изменятся правила защиты граждан от долговых нагрузок
09 ноября 2023, 00:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан России с долговой нагрузкой. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову начать с вопроса о защите граждан России, столкнувшихся с большой долговой нагрузкой, и по готовности доложить ему.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что все россияне должны понимать — такие действия направлены на защиту их интересов.

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#президент
#инфляция
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#люди
#путин
#рф
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В метро крупных российских городов могут начать пропускать по биометрии
09 ноября 2023, 00:13

Фото: iStock/Yliya_Zhuravleva

В шести крупных российских городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрическим данным. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.
«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства России в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — сказал он.

Речь идет о Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Сейчас оплата проезда по лицу доступна для пассажиров московского метро.

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#екатеринбург
#метро
#казань
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9 ноября — День образования специальных отрядов быстрого реагирования: как отмечают
09 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/Artem Zakharov

Девятого ноября профессиональный праздник ежегодно отмечают бойцы специальных отрядов быстрого реагирования. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, как принято отмечать этот день и кого поздравляют.

День образования спецназа — 2023: история праздника


Первый отряд милиции специального назначения был создан в 1978 году. Сформированное подразделение должно было обеспечивать безопасность при проведении Олимпийских игр, проведение которых было запланировано на 1980 год. После того, как крупное спортивное событие завершилось, было принято подразделение сохранить и наделить его иными задачами.

После распада СССР, когда бандитизм стал процветать, с особо сложными и оперативными задачами справлялись как раз бойцы спецназа. В 1992 году подразделение было переименовано в Специальный отряд быстрого реагирования — СОБР.

Праздник был учрежден в 2004 году. С тех пор ежегодно бойцы подразделений отмечают профессиональное торжество 9 ноября.

День образования спецназа — 2023: задачи отряда


Основная задача подразделения по-прежнему состоит в борьбе с организованной преступностью. В настоящее время сотрудники СОБРа проводят рейды, задержания опасных преступников, пресекают преступления экстремистской направленности.
В отряды спецназа набирают подготовленных, физически развитых бойцов, которые прежде проходили службу в рядах ВС РФ. Профильных учебных заведений, которые готовили бы специалистов СОБРа нет. 

Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении
Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении

Бойцы подразделений участвуют в контртеррористических операциях в различных российских регионах.  

День образования спецназа – 2023: как отмечают


К торжеству часто приурочены мероприятия в рамках подразделения. Особо отличившимся бойцам присваивают награды, вручают медали, выражают благодарность. В этот день проходят корпоративы, тематические концерты.

Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех служащих в отрядах быстрого реагирования. Состав подразделений разнообразен. В них входят снайперы, профессиональные переговорщики, промышленные альпинисты, саперы и т.д.

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#безопасность
#сотрудники
#рейды
#вс рф
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ANSA: Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в церковных таинствах
08 ноября 2023, 23:50

Фото: iStock/AlexandreFagundes

Представители любых сексуальных меньшинств, подобно прочим верующим, смогут принимать крещение, быть крёстными родителями и причащаться в церкви. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на соответствующее разъяснение Дикастерии по вопросам веры.
При этом ранее Дикастерия официально заявляла о том, что католическая церковь не вправе ни заключать однополые браки, ни признавать их, поскольку это противоречило бы религиозным догмам, согласно которым брачный союз возможен только между мужчиной и женщиной.

Ранее сообщалось, что американские католики потратили около четырех миллиардов долларов, чтобы выкупить данные приложений знакомств и выявить священников-геев. Выяснилось, что специальное приложение под названием «Обновление» тщательно собирало у пользователей данные о местоположении, интересах, виде деятельности, а потом передавало информацию в церкви.

Кроме того, генеральный синод Церкви Англии разрешил священникам благословлять однополые пары, которые проживают в гражданском браке. Епископы также извинились перед представителями ЛГБТК за то, что они сталкивались с «неприятием, отторжением и враждебностью». Уточняется, что новые молитвы о любви и вере будут официально одобрены для использования в церквях.


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Католики заплатили четыре миллиарда долларов, чтобы выявить священников-геев

Английская церковь разрешила благословлять однополые браки
#лгбт
#религия
#церковь
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Мурашко заявил, что в новых регионах преобладало сильно устаревшее медоборудование
Мурашко: в новых регионах РФ не было современного оборудования для лечения рака
08 ноября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В новых регионах России не было современной инфраструктуры для лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента с правительством.
Он отметил, что в медицинских учреждениях преобладало оборудование 1970-х – 1980-х годов выпуска. 

Владимир Путин был удивлён и спросил у министра, что делали украинские власти на этих территориях, касаемо сферы медицины. Мурашко заявил, что по направлению онкологии фактически не было сделано ничего. Также отсутствовали программы по раннему выявлению заболевания. 

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров на встрече с президентом и правительством заявил, что в России развивается сфера ядерной медицины, а также планируется открытие новых производств аппаратов КТ, МРТ и УЗИ. 

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#медицинское оборудование
#онкология
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
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В России планируют открыть новые производства аппаратов КТ, МРТ и УЗИ
Минпромторг: в России хотят открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ
08 ноября 2023, 21:03

Фото: iStock/megaflopp

В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ. Об этом в ходе совещания президента с правительством отметил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров.
Он отметил, что в России в настоящее время уделяется достаточно много внимания развитию ядерной медицины. Этому способствует корпорация Росатом, которая входит в пятёрку лучших мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. Об этом говорят и крупные поставки продукции из России, которые осуществляются в 50 стран. 

По словам Манутрова, для компенсации ряда номенклатуры, которая не производится, было принято решение о реализации проектов по масштабному производству 16 видов медицинского оборудования. 

Помимо аппаратов МРТ, КТ и УЗИ, планируется расширить производство циклотронов, ускорителей, а также их составляющих. 

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#медицина
#узи
#мрт
#кт
#производство
#россия
#медицинское оборудование
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