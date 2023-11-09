РЕН ТВ: На аукционе Christie's продан самый крупный в истории голубой бриллиант

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Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант Bleu Royal («Королевский синий») был продан 8 ноября на аукционе Christie's более чем за 44 млн долларов, cообщил телеканал РЕН ТВ. Имя покупателя при этом осталось неизвестным.
Масса камня грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает собой кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два камня — массой 3,12 карата и 3,07 карата соответственно.
Изначально эксперты Christie's предполагали, что лот уйдет с молотка за 35 млн долларов.
При этом, как отмечает телеканал, несмотря на свои размеры, «Королевский синий» так и не смог обойти рекорда стоимости другого голубого бриллианта — Oppenheimer Bleu. В 2016 году этот камень весом чуть более 14,5 карата продали на аукционе за $57,5 млн. По текущему курсу это почти 5,5 миллиарда рублей.
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Артем Путинцев