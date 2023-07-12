Решение о реставрации или консервации «Троицы» примут в Центре Грабаря

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«Помещение для иконы в здании центра оборудуют газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Специальная климатическая система обеспечит для «Троицы» необходимый температурно-влажностный режим», – сказали в пресс-службе центра.Ранее в РПЦ сообщили о передаче иконы «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после подписания договора назвал передачу образа «историческим событием».
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