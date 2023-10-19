Ресторан во Франции оказался в центре скандала из-за Палестины

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Во Франции разгорелся скандал вокруг ресторана мексиканской кухни, на вывеске которого погасла одна буква. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Полицейские и представители местных властей, прибывшие на место, отказались покидать его до тех пор, пока вывеска не будет погашена полностью. Управляющему рестораном пришлось самостоятельно выключать её через электрощиток.
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Анастасия Чинкова