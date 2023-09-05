Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий

Фото: IStock/Vershinin
В Москве возник дефицит поваров, барменов и сотрудников клининга. Рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал «Радио 1», что большинство сотрудников ушли работать курьерами и таксистами. Всё из-за комфортных налоговых условий.
По словам специалиста, в стране низкая безработица и сложная ситуация в демографии. В таких условиях, подчеркнул он, Россия не сможет решить проблему без привлечения мигрантов.
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«У нас импортозамещение, производство растёт во всех сферах и в эти сферы расходятся люди, а у нас при этом практически нулевая безработица и ресурсов для производств для новых компаний, для новых ресторанов просто нет. Большой поток сотрудников ушёл в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость, потому что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если обычные компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43 процента сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов. За счёт этого высвобождаются дополнительные деньги, которыми можно перебить зарплату», — сказал Сергей Миронов.
«Такого сильного вакуума сотрудников я не помню. Были ситуации, когда не хватало сотрудников, но они были на рынке труда. А ситуации, когда низкая безработица, нулевой поиск работы, я не помню. Россия – развитая на сегодняшний день страна с ростом производства. Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами по крайней мере не профильные работы: клининг, уборка, заготовка», — заключил Сергей Миронов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова