Ресторатор Миронов заявил, что фастфуд в России расцветёт из-за роста цен

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«Есть два типа ресторанов, которые не подвержены стрессу в данной ситуации: это самые дорогие рестораны, потому что людям там безразлично, сколько они платят, и фастфуд. От фастфуда уже некуда откатываться, поэтому люди там останутся. Там даже будет больше потребителей, потому что туда стекутся потребители среднего ценового сегмента. Вот рестораны среднего класса пострадают», — сказал Миронов.
«Растянуть подъём цены на два месяца невозможно, потому что это не ценник в магазине поменять. Это бухгалтерский учёт, это перепечатка меню, что уже дорого обходится ресторану, потому что нужно его переписать, перевести на другие языки, распечатать и так далее», — отметил Миронов.Читайте также:
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