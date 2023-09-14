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Ресторатор Миронов заявил, что фастфуд в России расцветёт из-за роста цен

Ресторатор Миронов заявил о скором снижении спроса на рестораны из-за роста цен
14 сентября 2023, 12:31
Фото: IStock/Doucefleur

Фото: IStock/Doucefleur

Рестораны в России осенью могут поднять цены на уровне 15–20%. Основная причина — рост цен на продукты, бензин, и повышение зарплат.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал «Радио 1», что спрос на рестораны и-за роста цен не изменится. По его словам, в зоне риска находятся лишь кафе и рестораны среднего класса.
«Есть два типа ресторанов, которые не подвержены стрессу в данной ситуации: это самые дорогие рестораны, потому что людям там безразлично, сколько они платят, и фастфуд. От фастфуда уже некуда откатываться, поэтому люди там останутся. Там даже будет больше потребителей, потому что туда стекутся потребители среднего ценового сегмента. Вот рестораны среднего класса пострадают», — сказал Миронов.

Эксперт подчеркнул, что цены на продукты начали расти давно, однако рестораны были вынуждены сдерживать цены. Он также отметил, что менять ценовую политику точки общественного питания также не могут, потому что это дорогой процесс.
«Растянуть подъём цены на два месяца невозможно, потому что это не ценник в магазине поменять. Это бухгалтерский учёт, это перепечатка меню, что уже дорого обходится ресторану, потому что нужно его переписать, перевести на другие языки, распечатать и так далее», — отметил Миронов.
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Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора
14 сентября 2023, 13:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Эту ответственность, я уверен, чувствую не только я, но и все члены моей команды», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Андрей Воробьёв отметил, что в большой, сложной, растущей системе, которой и является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый одарённый человек, сможет перевернуть то, что беспокоит 10 миллионов человек.

Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, чего хочет житель.

Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.
«Каждый следующий срок, каждый следующий этап начинается с чистого листа. Я думаю, голоса и явка, которую мы видели на выборах, это благодаря тому, что мы обеспечили перемены», — добавил губернатор Подмосковья на церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.

Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.
#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#добродел
#портал
#человек
#явка
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Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России
14 сентября 2023, 12:52

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность доверия президента России Владимира Путина.
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
«Доверие жителей бесценно, доверие президента для нас, для Подмосковья всегда имело определяющее значение, потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Глава региона отметил, что президент России уделяет должное внимание каждому вопросу, с которым к нему приходят, для эффективного решения этого вопроса.

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Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.

Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.
#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#президент
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ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме
14 сентября 2023, 12:36

Фото: istockphoto/fizkes

Мошенники придумывают все новые и новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. Теперь аферисты разработали схему с «обновлением» счета и «страхованием» вклада.
Начало операции традиционное: человеку звонят с незнакомого номера и сообщают о подозрительных операциях с его счетом. В подтверждение даже присылают фальшивые документы, маскируя их под официальный бланк кредитной организации с логотипом и печатью, сообщает пресс-служба ВТБ. Затем гражданину предлагается «обновить» счет. Чтобы вызвать доверие клиента, ему предлагают застраховать любую сумму за счет «резервного фонда» банка. В качестве компенсации за неудобства предлагается повышенная ставка по вкладу.

Обещая, что обновленный счет будет снабжен дополнительной защитой, клиента просят освободить счет для его активации. Для этого следует перевести деньги через банкомат на «безопасный» счет. Уже убежденный в безопасности и защищенности своих средств человек переводит деньги по указанным реквизитам, после чего мошенники исчезают, а счет остается, действительно, абсолютно чистым. С нулевым балансом.

Сотрудники банка напоминают: менеджеры кредитной организации не будут ничего обновлять. В случае подозрительных операций счет просто блокируется. При любом подобном звонке следует немедленно прервать разговор и самому связаться с банком по номеру телефона, который указан на карте.

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#мошенники
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#сотрудники
#ставка
#счёт
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Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора
14 сентября 2023, 12:34

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области после подписи на присяге Андрей Воробьёв вступил в должность главы Подмосковья.

Губернатору передали официальные символы —должностной жезл и должностной знак губернатора Московской области.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.


На вступлении в должность присутствуют члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций, а также деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

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Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.
#выборы
#мособлизбирком
#губернатор
#депутаты
#рф
#андрей воробьёв
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В России будет рассмотрен новый законопроект о поддержке вдов погибших военных
ТАСС: в России запретят в течение года увольнять вдов участников СВО
14 сентября 2023, 12:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В палату парламента внесён законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента гибели мужа. Об этом сообщает ТАСС.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (партия «Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов предложили внести изменения в одну из статей Трудового кодекса РФ. В настоящее время работодатель не имеет права увольнять женщин, воспитывающих ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, а также одиноких матерей, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребёнка в возрасте до 14 лет.

В беседе с ТАСС Антропенко рассказал, что совместно с Перминовым он предлагает расширить этот список и внести в него женщин, чьи мужья погибли в зоне СВО. По его словам, такая мера поможет семьям погибших справиться с трудностями и нормализовать жизнь, имея при этом финансовую поддержку.

Уточняется, что законопроект предполагает запрет на увольнение женщин, которые после смерти мужа-участника боевых действий не выходили замуж повторно. 

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#сво
#военные
#семьи
#льготы
#госдума
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Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья
14 сентября 2023, 12:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области. Верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Московской области», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%. На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей. 

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах. 
#андрей воробьёв
#выборы
#мособлизбирком
#губернатор
#права
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Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области
14 сентября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
На вступлении в должность присутствуют члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций, а также деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья.

Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.
#церемония
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
14 сентября 2023, 11:53

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали пожар в среду, 13 сентября в 4 километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа на территории Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 0,02 га, произошёл торфяной пожар.

Для тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 10 человек. Пожар удалось ликвидировать за 5 часов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 14 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В пятницу, 15 сентября на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 16 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Захарова назвала «зомби-апокалипсисом» угрозы спикера-трансгендера ВСУ
14 сентября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло. Информацию об этом Захарова опубликовала в своем телеграм-канале.

Представитель МИД отметила, что Эштон-Чирилло представляет собой трансгенедра из США и его высказывания подтверждают террористический характер киевского режима. Официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.

«Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — заявила Захарова.

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