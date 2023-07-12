Reuters: российские хакеры атаковали иностранных дипломатов в Киеве через рекламу BMW

Фото: istockphoto/seamartini
Всего сообщение о продаже дешевого авто получили представители 22 из 80 работающих в Киеве представительств. Вредное ПО было замаскировано под альбом с фотографиями машины. Попытки просмотреть эти фото приводили к немедленному заражению компьютера. Кто именно из дипломатов стал жертвой хакерской атаки, не сообщается.
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