Режим ЧС федерального характера введен в Приморском крае

Фото: istockphoto/horkins
В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Приморскому краю выделяется гуманитарная помощь для пострадавших граждан, направляются технические средства для устранения последствий паводка. По словам Олега Кожемяко, введение режима ЧС федерального значения позволит более оперативно получать помощь из центра.
Читайте также:
Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона
Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться
Александр Бойцов