Радио1
Главная / Новости / Общество/ Режим ЧС федерального характера введен в Приморском крае

Режим ЧС федерального характера введен в Приморском крае

25 августа 2023, 13:31

Фото: istockphoto/horkins

В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Ранее из-за циклона, принесшего обильные дожди, и паводков в Приморском крае уже объявлялся режим ЧС, но регионального значения. По словам синоптиков, в регионе за несколько дней выпала месячная норма осадков. По оценкам специалистов, стихия причинила ущерб на сумм около семи миллиардов рублей. В частности, за последние недели повреждения получили более пяти тысяч домов. Губернатор отметил, что серьезный урон был нанесен также сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре, социальным объектам.

Приморскому краю выделяется гуманитарная помощь для пострадавших граждан, направляются технические средства для устранения последствий паводка. По словам Олега Кожемяко, введение режима ЧС федерального значения позволит более оперативно получать помощь из центра.

Читайте также:

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона

Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы

Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться

#губернатор
#гуманитарная чс
#дожди
#ущерб
#режим
Читайте нас в
Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны проявить «деятельное раскаяние»
Симоньян: Желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
28 августа 2023, 06:07

Фото: сайт Кремля

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян предложила покинувшим ранее Россию и желающим вернуться оказывать помощь участникам СВО на территории Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
Симоньян завила, что «бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты, тихонечко стали стучаться обратно». Однако прощать их, по мнению главреда, стоит только при деятельном раскаянии в виде сбора денег и траты собственных средств на помощь участникам спецоперации и их семьям.

Она отметила, что понимает, почему уехавшие за границу граждане РФ хотят вернуться на родину. Они убедились, что на Западе все не так замечательно, как они представляли.

Читайте сами:

Симоньян: Американский ведущий Такер Карлсон просит интервью с Путиным

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Следственный комитет возбудил дело о покушении на Маргариту Симоньян

#помощь
#рф
#россия
#россияне
Читайте нас в
У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
У жительницы Хабаровска, прибывшей из Турции, выявили подозрение на корь
28 августа 2023, 05:55

Фото: iStock/RomoloTavani

Женщина из Хабаровска, у которой обнаружены симптомы в виде высокой температуры и сыпи, недавно вернулась из Турции, передает РИА Новости. В настоящее время она находится на медицинском обследовании, сообщила Анастасия Равская, представитель минздрава региона.
«После возвращения из поездки через Москву, женщина вызвала домой врача. В результате она была госпитализирована для дальнейших исследований и получит соответствующее лечение, если диагноз подтвердится», — добавила Равская.
По её словам, в домовладении, где проживает женщина, проводятся профилактические меры иммунизации. Ситуацию тщательно контролируют региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзор. Из управления была предоставлена информация, что последние случаи заноса кори в регион были зафиксированы в 2019 году.

Читайте также:

На «Садоводе» заявили о дезинфекции всех помещений после выявления случаев кори

В Татарстане более 80 человек заразились корью

Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори
#роспотребнадзор
#женщина
#лечение
#человек
#регион
#меры
#поездки
#диагноз
#информация
Читайте нас в
Доступ к могиле Шатунова ограничат
Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат на неделю
28 августа 2023, 04:35

Фото: iStock/David_Bokuchava

С 30 августа по 6 сентября посещение могилы артиста Юрия Шатунова будет временно ограничено. Информация об этом опубликована в Telegram-канале певца, который администрирует его вдова Светлана.
Дополнительно указано, что в указанный период будет осуществляться установка памятника, в связи с чем фанатов попросили также не появляться на кладбище, чтобы не затруднить работы.

Читайте также:

Фанаты певца Шатунова попросили назвать его именем сквер в Москве

В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова

В Оренбурге поставят памятник Юрию Шатунову и основателю «Ласкового мая» Сергею Кузнецову
#памятник
#кладбище
Читайте нас в
Стало известно, на что чаще всего копят россияне
Россияне чаще всего копят на финансовую «подушку безопасности»
28 августа 2023, 04:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Россияне чаще всего откладывают сбережения на автомобили и финансовую «подушку безопасности». Реже граждане РФ копят на недвижимость и новую технику, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования Сбербанка.
«Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка», — говорится в публикации.

Второе место заняла мечта россиян об автомобиле. На эту цель копят более 630 тыс. вкладчиков, свидетельствует исследование.

Читайте также:

В России запустят СБП для ценных бумаг

Более половины жителей России стали больше экономить

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

#россияне
#накопления
#сбербанк
#сбережения
Читайте нас в
В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом
Клишас поддержал ужесточение ответственности за нарушение ПДД для самокатов
28 августа 2023, 03:41

Фото: istockphoto/michal-rojek

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил использования самокатов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, без увеличения уровня ответственности нельзя решить проблему нарушений на самокатах.

«Хорошо, что данная проблема привлекла внимание коллег из Думы», — подчеркнул он.
В заключение, он подвел итог, утверждая, что вопрос требует немедленного решения.

Читайте также:

Сенатор Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городе

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

В Москве электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика
#запрет
#самокат
Читайте нас в
В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов
Минтранс планирует скорректировать минимальную дистанцию от свалок до аэропортов
28 августа 2023, 02:03

Фото: istockphoto/Perytskyy

Российское Министерство транспорта рассматривает возможность пересмотра минимально допустимого расстояния между свалками и аэропортами, указано в письме ведомства, адресованном Общероссийскому объединению пассажиров, пишут «Известия».
Ранее в этом году правительство установило, что мусороперерабатывающие объекты могут находиться на расстоянии 10 и даже 7,5 километров от взлетно-посадочных полос, при условии, что они эффективно препятствуют присутствию птиц. Однако операторы аэропортов и общественные активисты считают, что такое решение увеличивает риск столкновения самолетов с птицами. Эксперты в авиационной сфере призывают вернуться к предыдущей норме, согласно которой минимальное расстояние от свалки до аэропорта должно составлять не менее 15 километров.

Читайте также:

В Подмосковье пресекли нелегальный сброс 100 кубометров мусора

Первый этап рекультивации полигона ТБО «Лесная» планируют закончить в сентябре

Рекультивацию мусорного полигона «Сафоново» завершат осенью 2024 года
#подмосковье
#свалки
#правительство
#тбо
#эксперты
#активисты
Читайте нас в
Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды
TF1: власти Франции планируют запретить ношение мусульманской одежды в школах
28 августа 2023, 01:21

Фото:istockphoto/dragana991

Министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу TF1 заявил о намерении запретить в школьных учреждениях страны абаи, или традиционные мусульманские женские одежды, которые полностью закрывают тело.
Атталь подчеркнул, что французские школы основаны на принципах светскости и что религиозная принадлежность учеников не должна быть видна при входе в классную комнату. Он также сообщил, что на следующей неделе планируется обсудить с школьными руководителями детали внедрения данного запрета.

Читайте также:

Марокканская футболистка Бензина впервые в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

В Иране усилят борьбу с противницами хиджабов

В Иране пару приговорили к 10,5 годам колонии из-за видео с танцем в Тегеране
#школы
#видео
#религия
Читайте нас в
Москвичей предупредили о тумане
В Москве в ближайшие часы и до утра понедельника ожидается туман
28 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/Rhys Leonard

В ближайшее время в Москве прогнозируется туман, который должен рассеяться к 9:00 утра понедельника. Об этом информирует телеграм-канал московского комплекса городского хозяйства.
«Согласно прогнозам погоды, ожидается ухудшение видимости в пределах 200-700 метров. Призываем водителей к повышенной осторожности, соблюдению скоростных ограничений и дистанции между автомобилями», — говорится в заявлении.
Читайте также:

В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов

Москвичей предупредили о сильном ночном тумане

Метеоролог Точенова предрекла Москве заморозки не раньше конца августа
#заморозки
#москва
Читайте нас в
Стали известны планы Путина на 1 сентября
Президент Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж» «Ведомости»
28 августа 2023, 01:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует посетить мастерскую управления «Сенеж». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
В публикации говорится, что основные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в «Сенеже». В том числе, возможно общение с участниками проектов, обучающимися в «Сенеже». Президенту также продемонстрируют новые построенные корпуса.

При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» 1 сентября, ответил: «Сообщим своевременно».

Читайте также:

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина

Симоньян: Американский ведущий Такер Карлсон просит интервью с Путиным

#владимир путин
#мероприятия
#дмитрий песков
#рф
#1 сентября
Читайте нас в
Достижения.рф