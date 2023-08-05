Режим ЧС введен в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме

В честь празднования 172-й по счету годовщины создания российских Железнодорожных войск Минобороны РФ распространило кадры работы уникального бронепоезда «Енисей» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

В годы гражданской и Великой Отечественной войн такие составы использовали для артиллерийской поддержки войск и противовоздушной обороны. Сейчас у этого бронепоезда — задачи в основном гуманитарные: «Енисей», как правило, доставляет продовольствие и стройматериалы для восстановления инфраструктуры в освобожденные села.



