Режим ЧС введен в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме

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Накануне, 4 августа, в городе Канск Красноярского края в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В городской администрации объявили о введении режима «Чрезвычайная ситуация».
Также в сообщении указано, что для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
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Александр Бойцов