Режиссер БДТ найден мертвым в лесу: загадочные обстоятельства его гибели

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Режиссер БДТ пропал
40-летний режиссер Александр Никаноров вышел из дома вечером 21 сентября. Он уехал на велосипеде в неизвестном направлении, о своих планах предварительно никому не сообщал.
Издание «Фонтанка» прежде сообщало, что Никаноров перестал выходить на связь в день пропажи. Отследить передвижение режиссера удалось по уличным камерам видеонаблюдения. 21 сентября в 15:47 он был замечен на вокзале в Токсово, после чего зашел в несколько магазинов, затем сел на велосипед и скрылся, далее его следы теряются.
Режиссер БДТ Александр Никаноров найдет мертвым
Через три дня после пропажи тело режиссера Никанорова было обнаружено в лесу, недалеко от станции Токсово, где мужчина был замечен на записи камер видеонаблюдения последний раз. Труп обнаружил местный лесник. Приметы и одежда погибшего совпадали с поисковой ориентировкой.
Причины смерти режиссера БДТ
Коллеги режиссера БДТ прокомментировали новость о его смерти
В связи со смертью Никанорова, соболезнования выразила пресс-служба театра, где служил погибший режиссер и актер. Там сообщили, что не могут поверить в его гибель. В пресс-службе также рассказали, что многие сотрудники театра отозвались на новость о пропаже режиссера и отправились на его поиски.
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