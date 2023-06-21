Режиссер Джеймс Кэмерон посчитал экипаж батискафа «Титан» погибшим

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Ученый Сагалевич: Джеймс Кэмерон выразил соболезнования после пропажи батискафа «Титан»
Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон посчитал экипаж батискафа «Титан» погибшим. Об этом сообщил российский ученый Анатолий Сагалевич, пишет издание РИА Новости.
По словам ученого, на борту затерявшегося в Атлантическом океане батискафа, находится его друг, который является капитаном подлодки. Будучи в курсе дружбы между мужчинами, американский режиссер выразил Сагалевичу соболезнования. Отмечается, что Кэмерон не давал никаких комментариев касаемо данной ситуации, только выразил мнение о том, что «дело кончено».
Ранее «Радио 1» сообщало, что СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа.
По словам ученого, на борту затерявшегося в Атлантическом океане батискафа, находится его друг, который является капитаном подлодки. Будучи в курсе дружбы между мужчинами, американский режиссер выразил Сагалевичу соболезнования. Отмечается, что Кэмерон не давал никаких комментариев касаемо данной ситуации, только выразил мнение о том, что «дело кончено».
Анастасия Крестьянова