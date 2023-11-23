Режиссер Никита Михалков рассказал о возможности работать с релокантами

Фото: сайт Кремля
Народный артист РСФСР, режиссер и председатель Союза кинематографистов России заявил, что не хочет и не будет работать с гражданами России, покинувшими страну. Такие артисты ему неинтересны.
Вопрос о возможности совместной работы с релокантами задал маститому режиссеру корреспондент РИА Новости.
Среди российских граждан, не одобривших СВО и покинувших страну, немало известных артистов театра и кино. Поняв, что, кроме антироссийских высказываний, они на Западе никому ничем не интересны, многие из них задумались о возвращении на Родину, где имели популярность и высокие заработки. Однако в России им теперь совсем не рады, да и с работой могут возникнуть проблемы. Слова Никиты Михалкова — еще одно тому подтверждение.
Читайте также:
Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом
Мособлдума поддержала решение присвоить Михалкову звание почетного гражданина
Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
«Не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть их и снимает», — сказал Михалков.
Читайте также:
Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом
Мособлдума поддержала решение присвоить Михалкову звание почетного гражданина
Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
Александр Бойцов