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Режиссёра Беркович выпустили из СИЗО на похороны бабушки

25 ноября 2023, 15:46
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Режиссёра Евгению Беркович, которая находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, пустили на похороны её бабушки Нины Катерли. Об этом в беседе с РБК сообщила адвокат арестованной Ксения Карпинская.

Она рассказала, что режиссёра доставили в крематорий под конвоем. При этом запретили даже обнять мать. На церемонии прощания с Катерли присутствовали только самые близкие родственники.

Ранее деятели культуры и общественники направили коллективное письмо на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с требованием изменить меру пресечения Беркович. В письме они указывали, что режиссёр предупреждала, что у неё на иждивении находятся две бабушки и два приёмных ребёнка. Из-за решения суда режиссёр не смогла ухаживать за родственниками, и одна из бабушек умерла.

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#сизо
#арест
#режиссёр
#похороны
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На выставке «Россия» открылись новые экспозиции
25 ноября 2023, 16:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Павильоне № 15 на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» начали работать экспозиции Минтранспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и ЖКХ РФ «Строим будущее».
В открытии экспозиций участвовали первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он провел экскурсию для детей из новых территорий.

Среди интересных и уникальных экспонатов выставки Минтранса — масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог, а также 3D-пирамида с визуализацией работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для посетителей подготовили тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.  

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал Андрей Белоусов. 
На экспозиции Минстроя «Строим будущее» собрали достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. К примеру, беспилотный робот-дворник «Городовой». Он убирает улицы и обеспечивает безопасность.  

Часть экспозиции посвятили восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, которые приехали на открытие, провели экскурсию. В ней участвовал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Нам есть, чем гордиться. Возведено 850 млн квадратных метров жилья на территории наших регионов. Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», —заявил Ирек Файзуллин.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны.  Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.

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#выставка
#россия
#новости
#общество
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Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки
25 ноября 2023, 15:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Потерпевший банкир Александр Ушаков по делу о публикациях в телеграм-канале «Адские бабки» попросил суд дать Александре Баязитовой и Ольге Архаровой условный срок.
Baza сообщает, что, по словам адвоката Елены Федуловой, ещё на заседаниях потерпевший попросил суд не сажать под арест одну из подсудимых – Ольгу Архарову. Ушаков также попросил для обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы. 
Банкир принял извинения и не имеет претензий к подсудимым. 

14 ноября прокурор запросил 14 лет лишения свободы Александре Баязитовой и 13 лет Ольге Архаровой. Журналисток задержали в августе прошлого года. Их подозревали в вымогательстве у Александра Ушакова.

По делу проходят три человека: Александра Баязитова, Инна Чурилова и Ольга Архарова. При этом Чурилову пошла на сделку со следствием. Она дала показания, и её перевели под домашний арест, а потом осудили на 4 года условно.

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#суд
#журналисты
#уголовное дело
#новости
#общество
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Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей
25 ноября 2023, 14:02

Фото :istockphoto/Halfpoint

Сократить рабочий день на час в неделю матерям двух и более детей предлагает ЛДПР.
В телеграм-канале фракции указано, что соответствующий законопроект направлен в правительство.

Авторы предлагают распространить данную норму на матерей двух и более детей до 18 лет. А зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

«Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс. Это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 
Данная мера призвана сделать жизнь матерей удобнее.

Ранее в Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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#мать
#дети
#родители
#новости
#семья
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В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах
25 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. 

Нилов в своём обращении отмечает, что студентки могут отказываться от рождения детей, поскольку воспитание ребёнка сложно сочетать с обучением. Однако решением этой проблемы может стать открытие яслей и детских садов при вузах, чтобы студентки могли отправлять туда детей и спокойно идти на учёбу. 

По словам депутата, такая мера позволит повысить рождаемость в стране и будет стимулировать молодёжь рожать как можно раньше, при этом без отрыва от учебного процесса. 

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#госдума
#детские сады
#рождаемость
#студенты
#вузы
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Отец мэра Уфы гонял кабанов и лосей на вертолете
25 ноября 2023, 12:59

Фото: istockphoto/Ondrej Prosicky

Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев опубликовал видео, на котором он гоняет кабанов и лосей на вертолете.
Ролик размещён в Telegram-канале Mash Batash. На кадрах, которые сняли с воздушного судна, видно, как животные бегут по заснеженным полям от вертолета, преследующего их. Видео сопроводили веселой музыкой.

Сообщается, что это не первый такой ролик. Ранее Мавлиев уже гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными могут быть возможны только при самых незначительных нарушениях. А во всех остальных случаях преступников нужно привлекать к уголовной ответственности и давать реальные сроки.

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#вертолёт
#животные
#новости
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Глава Пензы Басенко раскритиковал мемориальные доски бойцам СВО в школах
25 ноября 2023, 12:40

Фото: istock / SergeyPankratov

Глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.
«ПензаИнформ» пишет, что своё мнение чиновник высказал на заседании облдумы, во время которого депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание устанавливать на здании такую доску.

Басенко ответил депутату и сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.

Басенко предложил почитать память участников СВО после её завершения, а пока не создавать некрополи на зданиях школ. По его мнению, у детей «психика еще не устоявшаяся», и взрослым становится сложно «работать над их патриотическим воспитанием». 

При этом Басенко уточнил, что после завершения СВО будет сделано всё для того, чтобы увековечить память героев. 

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#сво
#военные
#школа
#украина
#общество
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МЧС России доставило новую партию гумпомощи для жителей сектора Газа
Спецборт МЧС РФ доставил 15 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа
25 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Halfpoint

Спецборт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом российское ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что МЧС России на своём спецборте доставило 15 тонн гуманитарной помощи представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые займутся переправкой груза на территорию анклава. 

Сбором этой партии грузов занималось правительство Татарстана. В состав гуманитарного груза входят продовольствие, детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, а именно, бельё, пледы и спальные мешки.

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#мчс
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#россия
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Ведущему Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии
25 ноября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/sudok1

86-летнему ведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей.
По данным SHOT, в начале ноября ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость. Из-за своего состояния ведущий проводил большую часть времени в постели и почти не вставал. 

В дневном стационаре Николай Дроздов пробыл один день. Благодаря терапии показатели вернулись в норму. Медики решили отпустить пациента домой. 

В начале октября сообщалось, что врачи диагностировали у Николая Дроздова рак предстательной железы второй стадии. В данный момент его лечение продолжается, назначен приём противоопухолевых препаратов. Ведущему рекомендован постельный режим.

Сообщается, что сейчас Николай Дроздов чувствует себя намного лучше, передает всем привет и благодарит за переживания о его здоровье.

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#здоровье
#новости
#общество
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В Калуге к больным пневмонией детям пришёл священник
25 ноября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/uliia Zavalishina

Сотрудники детской поликлиники № 1 утром сказали больным, что к ним «придёт батюшка», и спросили, под какими именами их крестили.
«Осторожно, новости» сообщает, что днём детей попросили собраться в раздевалке, где их ждал священник. Там он провёл обряд причащения. По словам одного из присутствующих, во время таинства священник накормил больных пневмонией детей «с одной ложки» хлебом и вином. 

Родителям такая инициатива не понравилась. По их мнению, отделение пульмонологии «переполнено», а участие в таинстве опасно для здоровья детей. При этом у родственников не спросили разрешения на «религиозные действия». 

По словам родителей, главный врач согласилась на это, потому что побоялась обвинений на религиозной почве. В разговоре с «Осторожно, новости» сотрудники пульмонологического отделения сказали, что то, что произошло, «недопустимо».

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#дети
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#священник
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