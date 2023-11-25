Режиссёра Беркович выпустили из СИЗО на похороны бабушки

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Режиссёра Евгению Беркович, которая находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, пустили на похороны её бабушки Нины Катерли. Об этом в беседе с РБК сообщила адвокат арестованной Ксения Карпинская.
Ранее деятели культуры и общественники направили коллективное письмо на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с требованием изменить меру пресечения Беркович. В письме они указывали, что режиссёр предупреждала, что у неё на иждивении находятся две бабушки и два приёмных ребёнка. Из-за решения суда режиссёр не смогла ухаживать за родственниками, и одна из бабушек умерла.
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