Резидент ОЭЗ «Дубна» рассказывает, какие сотрудники требуются на предприятии

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Чтобы работать на руководящей должности в «ПСК Фарма» необходимо:
— иметь хороший бэкграунд области контроля качества;
— навыки в области выстраивания процессов взаимодействия службы качества и отдела регистрации;
— навыки выстраивания процессов взаимодействия в сфере фармаконадзора;
— обладать практическим опытом в области процедуры регистрации/перерегистрации лекарственного препарата;
— уметь собирать материалы для регистрационных досье.
Специалистов такого рода, находящихся в поиске работы, на сегодняшний день на рынке крайне мало.
«За последние 1-2 года заметны изменения в рекрутинговом процессе, если раньше нам приходилось больше рассказывать кандидатам о компании, привлекать их к работе в команде, то сейчас «ПСК Фарма» — устоявшийся бренд национального производителя лекарственных препаратов по полному циклу», — сообщила генеральный директор предприятия Евгения Шапиро.Компания «ПСК Фарма» на протяжении трех лет держит марку привлекательного работодателя, производства, на котором хочется трудиться, внося свой вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны.
«Достижения побуждают соискателя выбирать «ПСК Фарма» в качестве работодателя мечты. Мы видим этот интерес в проявлении инициативы, запросах со стороны соискателей на наличие у нас тех или иных вакансий по их специальности. Приходя на собеседование, они часто рассказывают, что читали о нас, видели репортажи или слышали по радионовости о нашей продукции», — поделилась Евгения Шапиро.
Когда в компанию приходит перспективный, интересный специалист для которого нет вакантной должности — кандидата закосят в кадровый резерв. После появления должности, открытия нового участка предприятия, резервистов приглашают на должность в первую очередь. Такая мера взаимодействия HR-отдела имеет классический и отложенный характер.
На предприятии «ПСК Фарма» два подхода адаптации: ориентированный на офисный, административный персонал, ориентированный на производственный персонал.
В рамках офисной адаптации новые сотрудники проходят все этапы обучения, начиная от стандартных требований безопасности системы охраны труда до знакомства с основами фармаконадзора и системы качества.
Адаптация производственного персонала проходит под контролем наставника, который закрепляется за новичком на весь период испытательного срока. По сути, наставник становится на этот период центром адаптации. В течение испытательного срока даже сменный персонал работает только в рамках 5-дневной рабочей недели. Это сделано для того, чтобы никого из новых специалистов не оставлять один на один с решением производственной задачи и не допустить ошибки, которая может стать фатальной в производстве лекарственного препарата.
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