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Резидент ОЭЗ «Дубна» рассказывает, какие сотрудники требуются на предприятии

20 июля 2023, 15:10

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фармацевтическая отрасль неразрывно связана с достижениями научно-технического прогресса, что объясняет постоянную потребность в высоко квалифицированных специалистах. Поэтому фармацевтические предприятия имеют постоянный запрос на универсальных и мультизадачных сотрудников.

Фармацевтическая отрасль неразрывно связана с достижениями научно-технического прогресса, что объясняет постоянную потребность в высоко квалифицированных специалистах. Поэтому фармацевтические предприятия выражают постоянный запрос на универсальных и мультизадачных специалистов.


Чтобы работать на руководящей должности в «ПСК Фарма» необходимо:
— иметь хороший бэкграунд области контроля качества;
— навыки в области выстраивания процессов взаимодействия службы качества и отдела регистрации;
— навыки выстраивания процессов взаимодействия в сфере фармаконадзора;
— обладать практическим опытом в области процедуры регистрации/перерегистрации лекарственного препарата;
— уметь собирать материалы для регистрационных досье.


Специалистов такого рода, находящихся в поиске работы, на сегодняшний день на рынке крайне мало.


«За последние 1-2 года заметны изменения в рекрутинговом процессе, если раньше нам приходилось больше рассказывать кандидатам о компании, привлекать их к работе в команде, то сейчас «ПСК Фарма» — устоявшийся бренд национального производителя лекарственных препаратов по полному циклу», — сообщила генеральный директор предприятия Евгения Шапиро.
Компания «ПСК Фарма» на протяжении трех лет держит марку привлекательного работодателя, производства, на котором хочется трудиться, внося свой вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны.
«Достижения побуждают соискателя выбирать «ПСК Фарма» в качестве работодателя мечты. Мы видим этот интерес в проявлении инициативы, запросах со стороны соискателей на наличие у нас тех или иных вакансий по их специальности. Приходя на собеседование, они часто рассказывают, что читали о нас, видели репортажи или слышали по радионовости о нашей продукции», — поделилась Евгения Шапиро.


Когда в компанию приходит перспективный, интересный специалист для которого нет вакантной должности — кандидата закосят в кадровый резерв. После появления должности, открытия нового участка предприятия, резервистов приглашают на должность в первую очередь. Такая мера взаимодействия HR-отдела имеет классический и отложенный характер.


На предприятии «ПСК Фарма» два подхода адаптации: ориентированный на офисный, административный персонал, ориентированный на производственный персонал.

В рамках офисной адаптации новые сотрудники проходят все этапы обучения, начиная от стандартных требований безопасности системы охраны труда до знакомства с основами фармаконадзора и системы качества.

Адаптация производственного персонала проходит под контролем наставника, который закрепляется за новичком на весь период испытательного срока. По сути, наставник становится на этот период центром адаптации. В течение испытательного срока даже сменный персонал работает только в рамках 5-дневной рабочей недели. Это сделано для того, чтобы никого из новых специалистов не оставлять один на один с решением производственной задачи и не допустить ошибки, которая может стать фатальной в производстве лекарственного препарата.

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В Дубне прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи.

В ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов.
#ПСК Фарма
#фармпроизводство
#Дубна
#трудоустройство
#вакантная должность
#прием на работу
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Великобритания сняла санкции с Тинькова
Лондон снял санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова
20 июля 2023, 15:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российского бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, говорится в документе Минфина.
В марте 2023 года Тиньков назвал ошибкой внесение его имени в санкционные списки Великобритании.  

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что сейчас мы сможем исправить эту ошибку», — заявил предприниматель.  

При этом, бывший владелец «Тинькофф банка» осудил проведение спецоперации на Украине с самого ее начала, а в октябре 2022 года отказался от российского гражданства.  

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#Тиньков
#Великобритания
#Снакции
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Финансовый эксперт Пономарёв назвал условия, при которых банки откажут в выдаче кредитов
20 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/alexialex

Банк откажет в выдаче кредита, если у клиента наблюдается испорченная кредитная история, неподтверждённый доход или высокая долговая нагрузка. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил основатель финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв.
Эксперт уточнил, что в первую очередь на решение банка повлияет кредитная история. Она есть у всех, кто пользуется кредитными картами или ранее уже подавал заявку на заём, кредит. Если человек часто допускает просрочки – это фиксируется и негативно влияет на его кредитную историю.

Также Пономарёв рассказал «Газете.Ru», что в последнее время банки стали чаще обращать внимание на долговую нагрузку клиента. Так, высокой нагрузкой считается та, при которой клиент тратит 80% своего дохода на погашение кредитов.

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#кредит
#банк
#финансы
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В Подмосковье с начала года выявили около 1,7 тыс нелегальных таксистов
20 июля 2023, 14:58

Фото: Минтранс МО

В Московской области с начала года выявили 1697 водителей, занимавшихся таксомоторными перевозками без разрешения. Проверки проводят подмосковный Минтранс и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Автомобили нарушителей изъяты и перемещены на штрафстоянки. Агрегаторы отключили от заказов более 200 нелегалов. В отношении водителей составлено 6 тыс 974 административных материала», – отметили в пресс-службе. 
Там рассказали, что местами притяжения для нелегалов остаются аэропорты и остановки общественного транспорта рядом со станциями железной дороги и метро. Именно там наблюдается самый интенсивный пассажиропоток.
 
В Минтрансе напомнили, что услуги нелегальных такси небезопасны, так как пассажиры не застрахованы на случай аварии, а водители не проходят ТО и медосмотры, а также могут не обладать требуемым трёхлетним стажем. 
 
Легальный автомобиль такси имеет белый кузов с жёлтой полосой посередине и серой внизу, с шашечками на борту и оранжевым фонарём на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. 

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#Минтранс МО
#проверки
#такси
#нелегальные перевозки
#Московская область
#Подмосковье
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Число убийств в России за 10 лет снизилось на 30 процентов
20 июля 2023, 14:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Количество убийств в России за последние 10 лет снизилось на треть, подростковая преступность — в два с лишним раза. Об этом на встрече с журналистами рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
Генерал-майор полиции отметила, что в последние годы налицо повышение общего уровня защищенности граждан страны. За это время общая масса регистрируемой преступности в России снизилась на 10,8%. Посягательств против личности стало меньше более чем на треть. В два раза меньше отмечается фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Также Ирина Волк обратила внимание на эффективную и профессиональную работу правоохранительных органов в части раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составляет сейчас 99%, сказала она.

Относительно 2013 года в четыре раза сократилось число разбоев, в три — грабежей. Количество краж уменьшилось на четверть, угонов машин стало меньше почти в три раза. На 30% сократилась уличная преступность.

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#убийство
#мвд
#преступление
#защищенность
#волк
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На Можайском шоссе начали обновлять 15 км покрытия
20 июля 2023, 14:33

Фото: Минтранс МО

Дорожники приступили к ремонту самого протяжённого участка ремонта в Одинцовском городском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Сейчас рабочие снимают старое покрытие на Можайском шоссе. Асфальт обновят на участке в 15 км от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки. 

Можайское шоссе – трасса с интенсивным движением. Ежедневно по ней проезжают больше 40 тыс автомобилей. Шоссе связывает несколько городских округов, по нему можно проехать к трассе М-1 и Минскому шоссе, небольшим населённым пунктам, магазинам, учебным, детским и спортивным заведениям, больницам и паркам. После ремонта проезд по шоссе станет безопаснее и комфортнее.

Всего в 2023 году в Одинцове планируется отремонтировать 27 участков общей протяжённостью более 60 км.

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Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия.

Ремонт дороги к деревне Ермолино сделает комфортным проезд для 2 тыс автомобилистов.
 

 

#Московская область
#Подмосковье
#ремонт дорог
#Можайское шоссе
#Одинцово
#Минтранс МО
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Химчанин дважды стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей
20 июля 2023, 14:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В числе призёров VIII корпоративного чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2023» специалисты НПО Энергомаш из Химок.
Главным экспертом VIII корпоративного чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2023» в номинации «Слесарь механосборочных работ» стал житель Химок Иван Назаренко, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Слесарь Иван Назаренко уже дважды удостоился званием главного эксперта Роскосмоса среди слесарей.
«Я работаю в НПО Энергомаш около пяти лет и то, что второй год подряд я становлюсь экспертом на таком значимом мероприятии, это не только моя заслуга, но и предприятия. Главная ценность «Энергомаша» – это сотрудники с колоссальным опытом работы, со знаниями и компетенциями, которыми они делятся с нами, с молодежью», — отметил Иван Назаренко.
Специалист управления повышения операционной эффективности Александр Вековцов и старший мастер первой группы механосборочного цеха Владимир Конюхов на семпионате профессионального мастерства разделили бронзу по компетенции  «Развитие производственных систем (бережливое производство)». Также бронзу получил токарь пятого разряда цеха подготовки производства Александр Бардин за участие в конкурсе «Станочник широкого профиля».

В чемпионате принимали участие свыше 700 профессионалов своего дело из 33 организаций Роскосмоса. 

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил трудящихся на предприятиях химчан с Днём металлурга.

Предприятие из Химок стало одним из лучших в стране по уровню социальной эффективности.

В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов.
#Химки
#Энергомаш
#Роскосмос
#слесарь
#эксперт
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Mash: 16-летнего подростка, который ударил ногой по голове незнакома в парке Горького, арестовали на два месяца
20 июля 2023, 14:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Несовершеннолетнего Аскарали Очилдиева, который ударил ногой в голову незнакомца в парке Горького, арестовали на два месяца до 18 сентября.
Об аресте ходатайствовала прокуратура Москвы, сообщает телеграмм-канал Mash. 

В настоящее ​время в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Остальные несовершеннолетние, которые вместе с Очилдиевым подошли к неизвестному мужчине, также задержаны. 

Ранее сообщалось, что группа подростков подошла к неизвестному мужчине в парке Горького в ​Москве. Один из несовершеннолетних ударил незнакомца ногой в голове, в результате чего последний потерял сознание. 

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#задержание
#Москва
#нокаут
#парк
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Певец SHAMAN опубликовал новый клип, снятый в зоне СВО
20 июля 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мой бой». Съемки музыкального видео проходили во время благотворительного тура по городам Донбасса.
В своем телеграм-канале певец написал, что в основу клипа легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе и Снежном, реальные кадры боевой хроники, встречи с военнослужащими, врачами, военкорами, медсестрами, которые каждый день совершают подвиги на передовой. В съемках клипа также принимал участие сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко. 

По словам артиста, эти люди, не зная страха и усталости, рискуя жизнью и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг, понимая, что за ними стоит вся страна и от них зависит будущее России.

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#певец
#донбасс
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Предприятие по изготовлению и хранению подоконников реконструируют в Мытищах
20 июля 2023, 14:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Реконструкция производственно-складского комплекса для изготовления и хранения подоконников компании «Мёллер» будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Инвестиции застройщика в проект составляют 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь реконструкции составит 2,5 тысячи кв. метров. Здание расширят с помощью пристройки — здесь будут изготавливать и хранить подоконники на основе многослойного ламината, формообразующего профиля, специальной подоконной доски, защитной плёнки и склеивающей смеси. Будет создано 60 рабочих мест.

Предприятие АО «Мёллер»  специализируется на производстве подоконников по немецкой технологии.


Работы по реконструкции объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#ЦСС
#Мытищи
#реконструкция
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