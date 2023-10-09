Резкое потепление сохранится в Москве до конца недели

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что пришедшее в столицу в середине недели тепло сохраниться до конца недели.
«В ночь на четверг к Москве подойдет теплый фронт с запада, благодаря чему к концу недели столбики термометров поднимутся до 13-15°C тепла. <…> Тепло сохранится до конца недели, давление в среду поднимется выше климатической нормы, а в четверг, с подходом теплого фронта, опять просядет», — предупредил в беседе с NEWS.ru Шувалов.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также сообщал о возвращении тепла в Москву в середине на этой недели. Холодный ветер, ледяно дождь и низкие температуры уже скоро уйдут из российской столицы. Так, по прогнозам специалиста, температура прогреется до 9°C, а потом продолжит увеличиваться.
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