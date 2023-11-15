РИА: Консул в Мексике призвал помочь пенсионерке, которую обманули родственники

Власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, однако это значение может варьироваться в зависимости от региона, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.