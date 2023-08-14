РИА Новости: На августовском форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО

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Во время международного военно-технического форуме «Армия-2023», который состоится 14-20 августа в подмосковной Кубинке, продемонстрируют трофейную технику НАТО, захваченную в ходе спецоперации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал собеседник агентства.Также будет продемонстрирована и отечественная военная техника, которая эффективно зарекомендовала себя в ходе СВО.
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